Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, на пульт спасателей поступило сообщение о том, что дачники застряли на середине реки Урал из-за сломанного двигателя баржи прямо во время переправы на другой берег. - На борту баржи в основном были пожилые люди, которым было трудно спуститься с баржи в лодку, на которой спасатели переправляли их на пристань еще и при сильном течении, - пояснили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Стоит отметить, что почти все дачники имели при себе сумки и прочие принадлежности, которые спасателям также пришлось привезти на берег.Фото из архива "МГ"