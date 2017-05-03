Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, всего сгорело 40 га сухой травы, один дачный дом и 14 деревянных столбов линий электропередач. - В ликвидации пожара были задействованы 6 единиц техники и 27 человек личного состава, а также были привлечены сотрудники городского управления по охране лесов и животного мира и ТОО «Жайық таза кала", - пояснили в пресс-службе ДЧС ЗКО. В пресс-службе ДЧС ЗКО отметили, что половина лесных пожаров происходит из-за сжигания сухой травы или мусора людьми.