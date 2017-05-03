Речь идет о жителях сел Жанбай и Зинеден, которые были несогласны с новыми правилами рыбной ловли, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото с сайта azattyq.org

Напомним, несколько десятков сельчан в начале апреля, когда стартовала природоохранная операция "Бекіре -2017", были крайне возмущены новыми правилами рыбного промысла, ограничивающими выход в море на моторных лодках мощностью свыше 20 лошадиных сил. Свое недовольство они мотивировали тем, что в настоящий момент являются безработными, а в селе лишь рыболовство приносит доход их семьям.

Специально для этих сельчан была организована ярмарка вакансий, приняли 117 резюме. По итогам апреля, 37 безработных рыбаков были трудоустроены, резюме еще 16 кандидатур находятся на рассмотрении. Свободные рабочие места оказались в одной из крупных нефтяных компаний региона, куда требовались водители, строители и разнорабочие.

Отметим, что в двух населенных пунктах было зарегистрировано 118 безработных сельчан. Большинство из них занимались исключительно рыбным промыслом.

Ерлан ОМАРОВ