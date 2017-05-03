Фото с сайта horde.me Как сообщили в пресс-службе МИР РК, со стороны Казахстана все документы уже готовы, сейчас ждут ответа от Российской Федерации. — Точную дату запуска «Тулпар-Тальго» не назначали, однако все же планируется запустить такие поезда к ЭКСПО. Сейчас мы ждем, когда Российская Федерация ратифицирует протокол запуска поездов, — отметили в МИР РК. Планируется, что российские пограничники не будут досматривать «Тулпар-Тальго» на границе Казахстана с РФ. Напомним, ранее в управлении транспорта ЗКО рассказали, что скоростные поезда сообщениями Уральск — Алматы и Астана -Уральск запустят в конце апреля 2017 года.