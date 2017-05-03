За звание самой обаятельной и привлекательной боролись пять осужденных, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". IMG_7245 Ежегодный конкурс красоты под названием «Мисс Весна – 2017» прошел в учреждении УГ-157/11 - единственной женской колонии на весь Западный Казахстан. За звание самой красивой, артистичной  и талантливой боролись 5 конкурсанток. Осужденные отстаивали честь своих отрядов в нескольких турах - танцевальном, вокальном, декоративно-прикладном и эстрадном. IMG_7025 Интрига сохранялась до самого конца состязания, однако жюри из числа сотрудников колонии всё же выбрало самую обаятельную и привлекательную. IMG_7235 IMG_7099 Право носить корону "Мисс Весна" получила Светлана ДЖАЛМУХАНБЕТОВА. Все конкурсантки получили денежные призы в размере от 20 до 5 тысяч тенге. Камилла МАЛИК Фото предоставлено пресс-службой ДУИС