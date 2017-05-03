Ежегодный конкурс красоты под названием «Мисс Весна – 2017» прошел в учреждении УГ-157/11 - единственной женской колонии на весь Западный Казахстан. За звание самой красивой, артистичной и талантливой боролись 5 конкурсанток. Осужденные отстаивали честь своих отрядов в нескольких турах - танцевальном, вокальном, декоративно-прикладном и эстрадном.Интрига сохранялась до самого конца состязания, однако жюри из числа сотрудников колонии всё же выбрало самую обаятельную и привлекательную.Право носить корону "Мисс Весна" получила Светлана ДЖАЛМУХАНБЕТОВА. Все конкурсантки получили денежные призы в размере от 20 до 5 тысяч тенге.