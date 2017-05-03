Об этом заявил аким Уральска Нариман ТУРЕГАЛИЕВ в ходе объезда всех строящихся объектов в городе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". akim most (1) Аким города Нариман ТУРЕГАЛИЕВ объехал все строительные объекты, в том числе и деповской мост. - Мосту более 50 лет. Согласно календарному графику мост должен демонтироваться в течение трёх месяцев, но демонтаж закончили досрочно, все работы выполнили за два месяца. На сегодня все материалы, необходимые по этому проекту, имеются. Тут необходимо 130 балок, половина из них уже завезена. Арматура и железобетонные изделия есть в полном объёме, - пояснил Нариман ТУРЕГАЛИЕВ. По словам акима города, все строительные материалы, которые используются при реконструкции путепровода, казахстанского производства. - На сегодня задействовано более 11 единиц техники, начаты буровые свайные работы. По проекту должно быть 59 новых свай. По срокам предусмотрено 24 месяца на строительство, если такими темпами будем продолжать работу, то закончим раньше срока. Мы очень надеемся на это, - рассказал градоначальник. - Состояние моста определенно требовало ремонта, мы вовремя его начали разбирать и строители в этом убедились при демонтаже. Между тем, новый мост будет четырехполосный, шириной 14 метров. Напомним, деповской путепровод был закрыт на реконструкцию 1 марта, срок сдачи его намечен на 2019 год. Всего на реконструкцию моста было выделено 2,3 млрд тенге. akim most (2) akim most (3) Кристина КОБИНА