Специализированный межрайонный экономический суд ЗКО прекратил гражданское дело по иску АО «КазТрансГазАймак» о взыскании с АО «Жайыктеплоэнерго» долга в порядке медиации, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, сумма долга "ЖТЭ" за потребленный газ составляла 821 млн тенге, а также неустойка в сумме 5 млн тенге.

- В ходе рассмотрения дела стороны ходатайствовали о проведении процедуры медиации, так как ответчик полностью выплатил задолженность и неустойку перед истцом, - отметили в пресс-службе суда ЗКО.

Стоит отметить, это далеко не первый случай, когда АО "ЖТЭ" остается без подачи голубого топлива из-за долгов.