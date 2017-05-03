Итак, если вы загорелись желанием изучать языки, приходите в учебный центр C.L.A.S. С нами вы учитесь быстрее и эффективнее! За подробной информацией о курсах обращайтесь: г. Аксай, 4 мкр-н, д. 14, офис 16 тел: 8 702 934 13 11 г. Уральск, ул.Чапаева 22 (ТД Достык, 2 этаж, офис 1) остановка «Пединститут». http://instagram.com/clas_kz http://vk.com/educationalcentreclas

Английский язык – является языком международного общения, на нем говорят более чем в 50 странах мира, а это свыше 1,5 млрд человек на земле, на английском языке выпускается более 70% научных публикаций, и более 90% всей информации в мире хранится на языке Шекспира. Об успешном изучении иностранных языков и курсах английского языка в Лос-Анджелесе рассказала корреспонденту «Мой город» заместитель директора учебного центра C.L.A.S. Ляззат КАЛИЕВА.- С самого раннего. Мы имеем успешный опыт обучения детей английскому и китайскому языку с 1,5 лет. Преподаватели нашего центра применяют авторские методики в работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, в результате наши ученики занимают призовые места в школьных и городских олимпиадах.- Наряду с английским, вы можете изучить немецкий, итальянский, испанский и китайский языки, улучшить знание казахского и русского языков.- И для взрослых тоже. Вы знаете, очень многие, имея возможность выезжать за границу, не владеют ни одним иностранным языком. И обычно оправдываются: «А зачем?». Вот типичный случай из жизни (не единичный), когда заказывая еду выходцы из стран СНГ, том числе и наши соотечественники, просят potato free , т.е. картошку, и видимо, бесплатно, на что получают возмущения официантов о том, что бесплатной картошки нет. Тогда как «картошка фри» на английском - French fries. Английский ведь не сложный в изучении, почему бы не начать? Пока изучаете иностранный язык, вы еще и словарный запас своего родного пополняете! - У нас особый подход к каждому - и взрослому, и ребенку, мы подбираем программу по возрасту и интересам. К тому же, успешное изучение иностранных языков – это открытие возможностей для учебы в престижных учебных заведениях в различных странах мира! Например, мы гордимся тем, что наши выпускники учатся и получают дипломы в США, Великобритании, Германии, Сингапуре, Китае и Южной Корее.- Мы создаем оптимальную учебную атмосферу. Наши курсы доступны для всех уровней владения языков и могут быть спланированы с учетом ваших конкретных целей, в частности, для общения, бизнеса, учебы или работы в определенной сфере, а также мы готовим к сдаче экзаменов IELTS, TOEFL, SAT, GRE, GMAT, HSK.- С 1 июля 2017 года учебный центр C.L.A.S. предлагает курсы английского для детей 11-16 лет в летнем лагере UCLA (University of California, Los Angeles) – Калифорнийский Университет в Лос-Анджелесе. А также курсы для молодежи и взрослых от 16 лет. Курсы в Лос-Анджелесе включают не только обучение, но и программы досуга и экскурсии. Это город, в котором за один день можно поплавать в океане и покататься на лыжах в горах. Каждый год в Лос-Анджелесе проходит Фестиваль независимого кино. Голливуд, Диснейленд, Беверли-хилз, Малхолланд-драйв – все как в кино! На курсах в Лос-Анджелесе, под калифорнийским солнцем, вам гарантировано более эффективное усвоение языка благодаря погружению в языковую среду и передовым технологиям обучения. Дело в том, что во время занятий с преподавателем вы изучаете основы языка и учитесь выражать свои мысли уверенно и естественно с правильным произношением и корректной грамматикой, а в условиях непосредственного живого общения за пределами класса приобретаете опыт разговорной практики и восприятия речи.На правах рекламы.