Қалада кезекті аукцион өткізілді
Онда коммерциялық мақсаттағы бес жер үлесінің төртеуі саттылып, жаңа иелерін тапты. Аукцион ағылшын әдісі бойынша өтті. Аукционға алғашқы шығарылған Круглоозерный кентіндегі екі учаске талаптанушылар тарапынан аса бір қызығушылық туғызбады. 600 шаршы метрлік бірінші жер үлесі небәрі 78 мың теңгеге сатылса, екіншісі тіптен саудадан алынып тасталды. Сауда көрігі үшінші лотта қызды. Деркөл ІІ аумағындағы 4 сотық жер үшін 8 адам таласқа түсті. 53 мың теңгеден бастау алған баға, әп сәтте 2 млн. 525 мың теңгеге жетті. - Егер аталған аумақтың болашағы зор. ескерсек, саудамыз табысты аяқталды. Әрі жер