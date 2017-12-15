Қаланың 2018 жылғы бюджеті бекітілді
Орал қалалық мәслихатының 17 кезектен тыс сессиясының күнтәртібінде тағы бірнеше мәселе қаралды. 2018 жылғы бюджет 26 млрд. 846 млн. теңгені құрады. Бұл өткен жылғымен салыстырғанда 4/1-ге көп. Тиісінше шаһарды дамытуға бағытталған жұмыстар арта түседі. Жалпы қала қазынасындағы қаржының 61,3 пайызы әлеуметтік салаға жұмсалады. Одан кейін абаттандыру, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңарту, жол және баспана құрылысы тұр. - Орал қаласындағы екі жылыту жүйесін қайта құрауға 1,2 млрд теңге қарастырылды. Жаңа оқу бағдарламасының енгізілуіне байланысты қала мектептеріне оқулықтар сатып алу және