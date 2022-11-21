Қазақ қоғамындағы әйел мәртебесі. Бүгін мен келешегі
«Ұл туса — ұрпағымның өскені, қыз туса — ұлтымның өскені» деп халық даналығында айтылғандай, қоғамдағы әйелдер орны айрықша зерттеп, зерделеуді керек ететін өзекті тақырып екені даусыз. Қазіргі әлемдік қауымдастықта әйелдердің қоғамдағы рөлі мен орны туралы мәселелер зерттеушілер тарапынан әрдайым қызығушылық тудырып отырады. Бұл қоғамдағы әйелдер мен ерлердің орнын анықтау үшін ғана емес, жалпы әйелдердің саяси, экономикалық, әлеуметтік үдерістерге қатысын, қоғамдық белсендігілігі жайын анықтау үшін де қажет. Ол туралы «Аманат-Жайық» қоғамдық қорының теолог маманы Назгүл Данаева айтып береді.