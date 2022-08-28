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Бизнес-новости

ӘРБІР ҮЙГЕ «ЦИФРДАН»

2022 жылдың 31 тамызынан бастап жеті облыс: Ақмола, Қызылорда, Шығыс Қазақстан, Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан және Абай облыстарында ішінара цифрлық эфирлік хабар таратуға кезең-кезеңімен көшуі жоспарлануда. Енді сүйікті бағдарламаларыңызды жақсартылған сапада көру бұрынғыдан да қолжетімді бола түспек. Цифрлық хабар тарату – бұл жоғары сигнал тарату жылдамдығы бар жаңа буын телевизиясы. Ол көбірек мүмкіндіктер мен қызметтер: қосымша арналар, сурет пен дыбыстың ең жақсы сапасы, мультимедиялық қосымшалар, радио, түймені бір басумен экранға шығарылатын электронды бағдарламалар, субтитр тілін та
gorod
ӘРБІР ҮЙГЕ «ЦИФРДАН»
2022 жылдың 31 тамызынан бастап жеті облыс: Ақмола, Қызылорда, Шығыс Қазақстан, Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан және Абай облыстарында ішінара цифрлық эфирлік хабар таратуға кезең-кезеңімен көшуі жоспарлануда. Енді сүйікті бағдарламаларыңызды жақсартылған сапада көру бұрынғыдан да қолжетімді бола түспек.
ӘРБІР ҮЙГЕ «ЦИФРДАН»
ӘРБІР ҮЙГЕ «ЦИФРДАН»
Цифрлық хабар тарату – бұл жоғары сигнал тарату жылдамдығы бар жаңа буын телевизиясы. Ол көбірек мүмкіндіктер мен қызметтер: қосымша арналар, сурет пен дыбыстың ең жақсы сапасы, мультимедиялық қосымшалар, радио, түймені бір басумен экранға шығарылатын электронды бағдарламалар, субтитр тілін таңдау және басқа да көптеген жаңа енгізілімдер ұсынады. «Аналогтан» айырмашылығы, цифрлық сигнал кедергіге төзімді және телекөрермендерге шу мен бұрмалаусыз, тіпті ең шалғай елді мекендерде де бастапқы түрінде беріледі. Цифрлық телевизияға көшкеннен кейін көрермендер іркілістер және сурет пен дыбыстың нашар сапасы туралы ұмытады. ЦЭТХТ-ға көшу телевизияда ашылған жаңа бағыт. Сондай-ақ, цифрландыру шағын елді мекендерде аналогты форматтағы 2-3 телеарнаның орнына цифрлық форматта 15 телеарнаға дейін көп телеарналар қабылдауға мүмкіндік береді, сонымен қатар, оларды тарату үшін электр энергиясын тұтынуды едәуір азайтады. Облыс орталықтарында көрермендерге 30-ға жуық арна қолжетімді болады. Батыс Қазақстан облысы бойынша аналогты телевизия өшірілетін елді мекендердің толық тізімі: Ауданның атауы/Елді мекеннің атауы: 1 Бәйтерек - Трекино 2 Теректі - Тұқпай 3 Бәйтерек - Щапово 4 Бәйтерек - Павлово 5 Теректі - Подстепное 6 Теректі - Пойма 7 Бәйтерек - Үлкен Шаған 8 Бәйтерек - Володарское 9 Бәйтерек - Галицино 10 Бәйтерек - Горбуново 11 Бәйтерек - Гремячее 12 Бәйтерек - Дарьинское 13 Бәйтерек - Зеленое 14 Бәйтерек - Красный Свет 15 Бәйтерек - Красный Урал 16 Бәйтерек - Кушум 17 Бәйтерек - Колесово 18 Теректі - Айтиево 19 Бәйтерек - Достық 20 Бәйтерек - Кожевниково 21 Бәйтерек - Мирное 22 Бәйтерек - Мичуринское 23 Бәйтерек - Озерное 24 Бәйтерек - Озерное 25 Орал - Ливкино 26 Бәйтерек - Ақжол 27 Теректі - Ақсуат 28 Теректі - Ұзынкөл 29 Теректі - Анкаты 30 Бәйтерек - Балаған 31 Теректі - Бекет 32 Бәйтерек - Белес 33 Бәйтерек - Забродино 34 Теректі - Шаракап 35 Теректі - Қабылтөбе 36 Бәйтерек - Раздольное 37 Бәйтерек - Соколовка 38 Теректі - Социализм 39 Теректі - Сүттігенді 40 Бәйтерек - Факел 41 Бәйтерек - Чувашинское 42 Бәйтерек - Шолпан 43 Бәйтерек - Жамбыл 44 Орал - Орал 45 Орал - Деркул 46 Орал - Желаево 47 Орал - Зачаганск 48 Орал - Круглоозерное 49 Бәйтерек - Hабережное 50 Теректі - Hовая Жизнь 51 Бәйтерек - Hовенькое 52 Теректі - Hовопавловка 53 Бәйтерек - Абай 54 Орал - Серебряково 55 Бәйтерек - Макарово 56 Бәйтерек - Кіші Шаған 57 Бәйтерек - Махамбет 58 Орал - Маштаково 59 Орал - Меловые Горки 60 Бәйтерек - Садовое 61 Орал - Кордон 62 Бәйтерек - Октябрьское 63 Теректі - Магистральное 64 Теректі - Лесопитомник 65 Бәйтерек - Садовое 66 Бәйтерек - Жайық 67 Теректі - Подхоз 68 Теректі - Юбилейное 69 Бөрілі - Тихоновка 70 Теректі - Приречное 71 Бөрілі - Приуральное 72 Бөрілі - Бумакөл 73 Бөрілі - Бурлин 74 Бөрілі - Жарсуат 75 Бөрілі - Қарашығанақ 76 Бөрілі - Димитрово 77 Бөрілі - Облавка 78 Бөрілі - Қызылтал 79 Бөрілі - Ақбұлақ 80 Бөрілі - Ақсу 81 Сырым - Тасқұдық 82 Бөрілі - Успенка 83 Бөрілі - Утвинка 84 Бөрілі - Кентубек 85 Бөрілі - Кирово 86 Бөрілі - Александровка 87 Шыңғырлау - Амангелді 88 Бөрілі - Аралтал 89 Бөрілі - Бақтыарал 90 Бөрілі - Березовка 91 Бөрілі - Бесағаш 92 Бөрілі - Қанай 93 Бөрілі - Жанақоныс 94 Бөрілі - Жаңаталап 95 Ақсай - Ақсай 96 Бөрілі - Сұлусай разъезд 97 Бөрілі - Пугачево 98 Бөрілі - Бестау 99 Бөрілі - Масайтобе 100 Бөрілі - Пролетарка 101 Сырым - Қазақстан Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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