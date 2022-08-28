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Бизнес-новости

ӘРБІР ҮЙГЕ «ЦИФРДАН»

2022 жылдың 31 тамызынан бастап жеті облыс: Ақмола, Қызылорда, Шығыс Қазақстан, Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан және Абай облыстарында ішінара цифрлық эфирлік хабар таратуға кезең-кезеңімен көшуі жоспарлануда. Енді сүйікті бағдарламаларыңызды жақсартылған сапада көру бұрынғыдан да қолжетімді бола түспек. Цифрлық хабар тарату – бұл жоғары сигнал тарату жылдамдығы бар жаңа буын телевизиясы. Ол көбірек мүмкіндіктер мен қызметтер: қосымша арналар, сурет пен дыбыстың ең жақсы сапасы, мультимедиялық қосымшалар, радио, түймені бір басумен экранға шығарылатын электронды бағдарламалар, субтитр тілін та
gorod
ӘРБІР ҮЙГЕ «ЦИФРДАН»
2022 жылдың 31 тамызынан бастап жеті облыс: Ақмола, Қызылорда, Шығыс Қазақстан, Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан және Абай облыстарында ішінара цифрлық эфирлік хабар таратуға кезең-кезеңімен көшуі жоспарлануда. Енді сүйікті бағдарламаларыңызды жақсартылған сапада көру бұрынғыдан да қолжетімді бола түспек.
ӘРБІР ҮЙГЕ «ЦИФРДАН»
ӘРБІР ҮЙГЕ «ЦИФРДАН»
Цифрлық хабар тарату – бұл жоғары сигнал тарату жылдамдығы бар жаңа буын телевизиясы. Ол көбірек мүмкіндіктер мен қызметтер: қосымша арналар, сурет пен дыбыстың ең жақсы сапасы, мультимедиялық қосымшалар, радио, түймені бір басумен экранға шығарылатын электронды бағдарламалар, субтитр тілін таңдау және басқа да көптеген жаңа енгізілімдер ұсынады. «Аналогтан» айырмашылығы, цифрлық сигнал кедергіге төзімді және телекөрермендерге шу мен бұрмалаусыз, тіпті ең шалғай елді мекендерде де бастапқы түрінде беріледі. Цифрлық телевизияға көшкеннен кейін көрермендер іркілістер және сурет пен дыбыстың нашар сапасы туралы ұмытады. ЦЭТХТ-ға көшу телевизияда ашылған жаңа бағыт. Сондай-ақ, цифрландыру шағын елді мекендерде аналогты форматтағы 2-3 телеарнаның орнына цифрлық форматта 15 телеарнаға дейін көп телеарналар қабылдауға мүмкіндік береді, сонымен қатар, оларды тарату үшін электр энергиясын тұтынуды едәуір азайтады. Облыс орталықтарында көрермендерге 30-ға жуық арна қолжетімді болады. Атырау облысы бойынша аналогты телевизия өшірілетін елді мекендердің толық тізімі: Ауданның атауы/Елді мекеннің атауы: 1 Атырау - Теңдік 2 Атырау - Бесікті 3 Атырау - Бірлік 4 Атырау - Қарабатан 5 Атырау - Жаңаталап 6 Мақат - Искене 7 Махамбет - Аққайын 8 Атырау - Атырау 9 Махамбет - Алға 10 Махамбет - Алмалы 11 Атырау - Амангелді 12 Атырау - Құрманғазы 13 Махамбет - Бейбарыс 14 Махамбет - Береке 15 Махамбет - Старый Сарайчик 16 Махамбет - Сарайчик 17 Атырау - Ақжар 18 Атырау - Атырау 19 Атырау - Ракуша 20 Махамбет - Талдыкөл 21 Атырау - Талқайран 22 Атырау - Таскала 23 Махамбет - Томан 24 Атырау - Томарлы 25 Атырау - Ақсай 26 Атырау - Геолог 27 Атырау - Дамба 28 Махамбет - Енбекшіл 29 Атырау - Еркінкала 30 Махамбет - Есмахан 31 Атырау - Балықшы 32 Атырау - Кұрсай 33 Атырау - Жумыскер 34 Атырау - Водниково 35 Атырау - Көкарна 36 Атырау - Ақжайық 37 Атырау - Рембаза 38 Исатай - 17 разъезд 39 Махамбет - Қызылжар 40 Атырау - 496 разъезд 41 Атырау - Пешной 42 Атырау - Hовокирпичное 43 Индер - Бодене 44 Индер - Жарсуат 45 Индер - Ынтымақ 46 Индер - Елтай 47 Индер - Есбол 48 Индер - Кетебай 49 Индер - Индерборский 50 Индер - Аққала 51 Индер - 5 участок 52 Жылыой - Аққызтоғай 53 Жылыой - Аққудық 54 Жылыой - Қарағай 55 Құлсары - Құлсары 56 Жылыой - Жана Қаратон 57 Жылыой - Қойсары 58 Жылыой - Қосшағыл 59 Жылыой - Майкөмген 60 Жылыой - Турғызба 61 Жылыой - Аққудық 62 Жылыой - Шокпартоғай 63 Жылыой - Қараша 64 Жылыой - Турғызба 65 Қызылқоға - Жамансор 66 Мақат - Доссор 67 Мақат - Мақат 68 Мақат - Байшұнас 69 Мақат - Комсомол 70 Мақат - Қошқар 71 Қызылқоға - Кенбай 72 Қызылқоға - Кенбай 73 Қызылқоға - Буйрек 74 Қызылқоға - Қарабау 75 Қызылқоға - Қаракөл 76 Қызылқоға - Қоныстау 77 Қызылқоға - Қоскулақ 78 Қызылқоға - Тасшағыл 79 Қызылқоға - Қоғам 80 Қызылқоға - Айдын 81 Қызылқоға - Тайсойған 82 Қызылқоға - Мәдениет 83 Қызылқоға - Балабеит 84 Индер - Бухар 85 Қызылқоға - Коныстану 86 Қызылқоға - Жангельдин 87 Қызылқоға - Жасқайрат 88 Қызылқоға - Миялы 89 Қызылқоға - Аккора 90 Қызылқоға - Былкылдакты 91 Қызылқоға - Сағыз 92 Қызылқоға - Сарықумақ 93 Қызылқоға - ШолАқсай 94 Исатай - Зинеден 95 Исатай - Исатай 96 Исатай - Амангелді 97 Құрманғазы - Жаңаауыл 98 Құрманғазы - Жасталап 99 Құрманғазы - Жыланды 100 Құрманғазы - Амангелді 101 Құрманғазы - Большой Куйген 102 Құрманғазы - Котяевка 103 Құрманғазы - Кудряшево 104 Құрманғазы - Кызылоба 105 Құрманғазы - Сафоновка 106 Құрманғазы - Бірлік 107 Құрманғазы - Шортанбай 108 Құрманғазы - Көптоғай 109 Құрманғазы - Арна 110 Құрманғазы - Балықшы 111 Құрманғазы - Жасарал Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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