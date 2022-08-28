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Бизнес-новости

ӘРБІР ҮЙГЕ «ЦИФРДАН»

2022 жылдың 31 тамызынан бастап жеті облыс: Ақмола, Қызылорда, Шығыс Қазақстан, Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан және Абай облыстарында ішінара цифрлық эфирлік хабар таратуға кезең-кезеңімен көшуі жоспарлануда. Енді сүйікті бағдарламаларыңызды жақсартылған сапада көру бұрынғыдан да қолжетімді бола түспек. Цифрлық хабар тарату – бұл жоғары сигнал тарату жылдамдығы бар жаңа буын телевизиясы. Ол көбірек мүмкіндіктер мен қызметтер: қосымша арналар, сурет пен дыбыстың ең жақсы сапасы, мультимедиялық қосымшалар, радио, түймені бір басумен экранға шығарылатын электронды бағдарламалар, субтитр тілін та
gorod
ӘРБІР ҮЙГЕ «ЦИФРДАН»
2022 жылдың 31 тамызынан бастап жеті облыс: Ақмола, Қызылорда, Шығыс Қазақстан, Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан және Абай облыстарында ішінара цифрлық эфирлік хабар таратуға кезең-кезеңімен көшуі жоспарлануда. Енді сүйікті бағдарламаларыңызды жақсартылған сапада көру бұрынғыдан да қолжетімді бола түспек.
ӘРБІР ҮЙГЕ «ЦИФРДАН»
ӘРБІР ҮЙГЕ «ЦИФРДАН»
Цифрлық хабар тарату – бұл жоғары сигнал тарату жылдамдығы бар жаңа буын телевизиясы. Ол көбірек мүмкіндіктер мен қызметтер: қосымша арналар, сурет пен дыбыстың ең жақсы сапасы, мультимедиялық қосымшалар, радио, түймені бір басумен экранға шығарылатын электронды бағдарламалар, субтитр тілін таңдау және басқа да көптеген жаңа енгізілімдер ұсынады. «Аналогтан» айырмашылығы, цифрлық сигнал кедергіге төзімді және телекөрермендерге шу мен бұрмалаусыз, тіпті ең шалғай елді мекендерде де бастапқы түрінде беріледі. Цифрлық телевизияға көшкеннен кейін көрермендер іркілістер және сурет пен дыбыстың нашар сапасы туралы ұмытады. ЦЭТХТ-ға көшу телевизияда ашылған жаңа бағыт. Сондай-ақ, цифрландыру шағын елді мекендерде аналогты форматтағы 2-3 телеарнаның орнына цифрлық форматта 15 телеарнаға дейін көп телеарналар қабылдауға мүмкіндік береді, сонымен қатар, оларды тарату үшін электр энергиясын тұтынуды едәуір азайтады. Облыс орталықтарында көрермендерге 30-ға жуық арна қолжетімді болады. Ақтөбе облысы бойынша аналогты телевизия өшірілетін елді мекендердің толық тізімі: Ауданның атауы/Елді мекеннің атауы: 1 Ақтөбе - Құрайлы 2 Ақтөбе - Құрашасай 3 Қарғалы - Петропавловка 4 Қарғалы - Шамші Қалдаяков 5 Алға - Шибаевка 6 Ақтөбе - Шилісай 7 Ақтөбе - Красносельское 8 Ақтөбе - Илек 9 Ақтөбе - Ақшат 10 Ақтөбе - Өлке 11 Ақтөбе - Пригородное 12 Мәртөк - Родниковка 13 Ақтөбе - Россовхоз 14 Ақтөбе - Садовое 15 Ақтөбе - Сазды 16 Алға - Маржанбұлақ 17 Мәртөк - Қаратоғай 18 Ақтөбе - Қарғалы 19 Ақтөбе - Кеңес Нокин 20 Алға - Есет батыр Көкиулы 21 Ақтөбе - Ақтөбе 22 Ақтөбе - Hовое 23 Алға - Ақсазды 24 Мәртөк - Хлебодаровка 25 Алға - Черноводск 26 Ақтөбе - Георгиевка 27 Ақтөбе - Белогорка 28 Ақтөбе - Белогорское 29 Мәртөк - Березовка 30 Алға - Бестамақ 31 Ақтөбе - Қызыл жар 32 Мәртөк - Бұтақ 33 Мәртөк - 37 разъезд 34 Ақтөбе - Украинка 35 Ақтөбе - Ақжар 36 Ақтөбе - Магаджановское 37 Ақтөбе - 39 разъезд 38 Мұғалжар - Покровка 39 Мұғалжар - Көтібар 40 Мұғалжар - Изимбет 41 Алға - Қайнар 42 Мұғалжар - Сабындыкөл 43 Мұғалжар - Опытное 44 Алға - Талдысай 45 Мұғалжар - 53 разъезд 46 Алға - Тамды 47 Мұғалжар - Көктөбе 48 Мұғалжар - Колденең Темір 49 Мұғалжар - Қаракөл 50 Қандыағаш - Қандыағаш 51 Алға - Тоқмансай 52 Мұғалжар - Джурун 53 Мұғалжар - Елек 54 Алға - Еркінкуш 55 Мұғалжар - Жаңатұрмыс 56 Мұғалжар - Тепсен- Қарабұлақ 57 Мұғалжар - Басшылы 58 Алға - Токмансай 59 Мұғалжар - Жарық 60 Хромтау - Шиліктысай 61 Қарғалы - Мамыт 62 Хромтау - Бақай 63 Қарғалы - Қайрақты 64 Қарғалы - Қайрақтысай 65 Хромтау - Ойсылқара 66 Хромтау - Оңгар 67 Хромтау - Қарлау 68 Хромтау - Қатынадыр 69 Хромтау - Бөгетсай 70 Қарғалы - Степное 71 Хромтау - Талдыбұлақ 72 Хромтау - Қарабаз 73 Хромтау - Хромтау 74 Хромтау - Hикельтау 75 Хромтау - Абай 76 Хромтау - Ақжар 77 Хромтау - Аққұдык 78 Хромтау - Просторная 79 Хромтау - Тассай 80 Хромтау - Тассай 81 Хромтау - Дон 82 Хромтау - Еңбекшіқазақ 83 Хромтау - Жарбұтақ 84 Хромтау - Қарасу 85 Хромтау - Көкпекті 86 Хромтау - Көктау 87 Хромтау - Көктерек 88 Хромтау - Сарысай 89 Хромтау - Қызылсу 90 Хромтау - Майтөбе 91 Қарғалы - Первомайское 92 Шалқар - Мөңке би 93 Шалқар - Қауылжыр 94 Шалқар - Кеңдала 95 Шалқар - Қопасор 96 Шалқар - Қопатай 97 Шалқар - Көпмола 98 Шалқар - Талдыкұм 99 Шалқар - Шалқар 100 Шалқар - Аққайтым 101 Шалқар - Соленый 102 Шалқар - Улпан 103 Шалқар - Ушқурай 104 Шалқар - Жылан 105 Шалқар - Жылтыр 106 Шалқар - Байқадам 107 Шалқар - 66 разъезд 108 Шалқар - 67 разъезд 109 Шалқар - Қаратал 110 Байғанин - Hоғайты 111 Байғанин - Қазақстан 112 Байғанин - Қорашы 113 Байғанин - Қосарал 114 Темирский - Тасқопа 115 Темирский - Теректі 116 Байғанин - Жарлы 117 Байғанин - Көкбұлақ 118 Байғанин - Қарауылкелді 119 Байғанин - Жынгылдытоғай 120 Темирский - Кенжалы 121 Мұғалжар - Эмба 122 Мұғалжар - Жем Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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