Дачники просят присоединить их общество к Уральску

Жители дачных обществ, расположенных в районе птицефабрики и меловых горок, не первый год требуют городской прописки, однако никаких решений со стороны власти по этому поводу принято не было, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Со слов жителей района птицефабрики, они при каждой встрече с местными властями просят, чтобы их населенный дачный массив вошел в состав города. - Население уже составляет 10 тысяч человек. В нашем районе нет ни школ, ни больниц, ни дорог. На эти нужды из бюджета деньги не выделяются, акимат нам никак не помогает. А как жить дальше? Ведь мы н