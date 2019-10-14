Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия

Дачники просят присоединить их общество к Уральску

Жители дачных обществ, расположенных в районе птицефабрики и меловых горок, не первый год требуют городской прописки, однако никаких решений со стороны власти по этому поводу принято не было, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Со слов жителей района птицефабрики, они при каждой встрече с местными властями просят, чтобы их населенный дачный массив вошел в состав города. - Население уже составляет 10 тысяч человек. В нашем районе нет ни школ, ни больниц, ни дорог. На эти нужды из бюджета деньги не выделяются, акимат нам никак не помогает. А как жить дальше? Ведь мы н
Кристина Кобина
Дачники просят присоединить их общество к Уральску
Жители дачных обществ, расположенных в районе птицефабрики и меловых горок, не первый год требуют городской прописки, однако никаких решений со стороны власти по этому поводу принято не было, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ" Со слов жителей района птицефабрики, они при каждой встрече с местными властями просят, чтобы их населенный дачный массив вошел в состав города. - Население уже составляет 10 тысяч человек. В нашем районе нет ни школ, ни больниц, ни дорог. На эти нужды из бюджета деньги не выделяются, акимат нам никак не помогает. А как жить дальше? Ведь мы не можем сами взять и заасфальтировать район, это огромные средства, на которые обычные люди не смогут выделить деньги, - сказал житель района птицефабрики Роллан. Однако сегодня, 14 октября, в акимате города Уральска, этот вопрос был прокомментирован акимом поселка Зачаганск Адилбеком Кадыровым. - Да, мы не раз встречались с жителями этих районов, они хотят, чтобы эта территория была включена в черту города. В дачном сообществе, в Зачаганске, порядка 1700 домов, 8,5 тысячи населения, то есть это большой жилой массив, однако эта территория относится к ведению дачного хозяйства, у нее нет статуса города. Это проблема наблюдается во всех городах, в советское время выделялись земельные участки, чтобы население могло вести подсобное хозяйство, обеспечивать себя овощами. Как правило, земельные участки, выдаваемые под дачи, находились, и даже в правилах было прописано, что они находятся в местах временного подтопления. Это очень серьезная вещь и не предусмотрены (участки - прим. автора) для постоянного проживания. Жители ставят вопрос о присоединении. Такой вопрос решается на уровне правительства, - пояснил Адилбек Кадыров. Также аким поселка Зачаганск отметил, что люди, живущие в районе птицефабрики, имеют нормальные условия для проживания. - Люди там живут, они обеспечены на 100% электроэнергией, 100% газификацией и уже сейчас порядка 70% проведено водоснабжение. Причем за последние два года из 1700 домов в 1000 была подведена вода.  Более того, туда заходят автобусные маршруты. Председателем общества за счет взносов установлено уличное освещение. Установлены контейнеры для ТБО. Эти дачники сами хорошо работают, если честно. У них нет задолженности ни по газу, ни по воде, ни по свету. В зимний период заливают катки, жизнь идет. Люди получают необходимый минимум для проживания, - рассказал Адилбек Кадыров. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
птицефабрика прописка

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article