Дачники Уральска пожаловались на проблемы с электричеством и вывозом мусора

Ответить на вопросы огородников и садовников пришел аким города Абат Шыныбеков, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 3 апреля состоялась общегородская конференция ассоциации садоводов и огородников, во время которой дачники рассказали о проблемных вопросах. По информации акима города Абата Шыныбекова, с прошлого года прорабатывается вопрос по подъездным дорогам в дачные общества. – В апреле мы должны привести в порядок все подъездные пути. С 15 апреля свою работу начнут дачные автобусные маршруты. К сожалению, автобусный парк у нас старый, изношенный, поэтому в этом году мы увеличиваем