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Социум

Дачники Уральска пожаловались на проблемы с электричеством и вывозом мусора

Ответить на вопросы огородников и садовников пришел аким города Абат Шыныбеков, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 3 апреля состоялась общегородская конференция ассоциации садоводов и огородников, во время которой дачники рассказали о проблемных вопросах. По информации акима города Абата Шыныбекова, с прошлого года прорабатывается вопрос по подъездным дорогам в дачные общества. – В апреле мы должны привести в порядок все подъездные пути. С 15 апреля свою работу начнут дачные автобусные маршруты. К сожалению, автобусный парк у нас старый, изношенный, поэтому в этом году мы увеличиваем
Арайлым Усербаева
Дачники Уральска пожаловались на проблемы с электричеством и вывозом мусора
Ответить на вопросы огородников и садовников пришел аким города Абат Шыныбеков, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Дачники Уральска пожаловались на проблемы с электричеством и вывозом мусора
Дачники Уральска пожаловались на проблемы с электричеством и вывозом мусора
3 апреля состоялась общегородская конференция ассоциации садоводов и огородников, во время которой дачники рассказали о проблемных вопросах. По информации акима города Абата Шыныбекова, с прошлого года прорабатывается вопрос по подъездным дорогам в дачные общества. – В апреле мы должны привести в порядок все подъездные пути. С 15 апреля свою работу начнут дачные автобусные маршруты. К сожалению, автобусный парк у нас старый, изношенный, поэтому в этом году мы увеличиваем субсидирование с условием, что до конца года автопарки закупят свыше ста единиц новой техники. По бесхозным дачам мы тоже будем работать. Земельные участки были выделены в разное время и бесхозных дач у нас очень много. Поэтому мы должны провести инвентаризацию, но до 31 декабря 2021 года в стране действует мораторий на земли сельхозназначения. Но мы должны знать, в каких дачных сообществах есть свободные участки, и оформить их как бесхозные, - рассказал Абат Шыныбеков. Вместе с тем градоначальник затронул тему и торговых точек для дачников, где люди смогут продавать свою продукцию. – В этом году мы определили 40 мест, от вас ждем предложения. Некоторые места мы хотели бы оборудовать торговыми лавками. Но вместе с дачниками на таких точках торгуют и оптовики, хотя места бесплатно предоставляются дачникам. Кроме этого, в этом году будет улучшено водоснабжение, мы бурим новые скважины, увеличиваем мощность подземных водозаборных станций. По электроснабжению тоже есть определенные трудности. Сейчас электрические сети изношены до предела, прорабатывается вопрос о том, что АО "ЗапКазРЭК" вернуть в коммунальную собственность, уже разработан план модернизации электрических сетей. Изношенных трансформаторов также очень много, - отметил аким города. Председатель дачного общества "Здоровье" Сергей Васильев рассказал, что многие общества в данный момент больше напоминают целые города и микрорайоны, жители которых не занимаются садоводчеством. – Жизнь не стоит на месте, меняются условия. У нас нет способа перевода дачных обществ в ИЖС, а жизнь поставила нас в такие рамки, что многие люди живут в дачных домах. Многие дачники фактически не ведут дачный образ жизни, а некоторые и не начинали этого. Яркий пример тому дачное общество Зачаганск, две тысяч домов, 10 тысяч жителей, это целый город. Там дачников нет, по электроэнергии все нормативы перевыполнены, установлены 120 мусорных контейнеров. В каком обществе такое есть? Налажено уличное освещение, есть медпункты, магазины. Они все зафиксированы как на дачных участках и платят налоги как дачники. Даже налоговики удивлены. Это касается участков в районе Кардиоцентра, Самал, Локомотив. Люди строят там дома, коттеджи, - возмутился мужчина. Кроме этого, Сергей Васильев говорит, что "Батысэнергоресурсы" не хотят брать на свой баланс трансформаторы. – Пусть для начала возьмут на баланс трансформаторы, а потом будем говорит о линиях. Они опять подняли тариф на 2 тенге. С вывозом мусора тоже проблемы, нам говорят, что мы должны заключить договор, ведь наши дачи находятся в черте города. Пусть нам привезут контейнеры, а площадки мы сами обустроим, будем платить за вывоз мусора как полагается, только пусть регулярно вывозят мусор. Нас 30 тысяч дачников, мы готовы платить, - говорит Сергей Васильев. Абат Шыныбеков отметил, что действительно дачное общество Зачаганск является самым крупным садоводческим товариществом, в котором проживают более 10 тысяч жителей. – Вы правильно заметили, что сейчас самое крупное садоводческое товарищество - Зачаганск. Если мы образуем дачные общества как поселки, то мы должны привести в соответствие все улицы по стандарту. В сообществах домики построены, есть проселочные дороги, но это не уличные дороги. Мы услышали ваше мнение, но по переводу дачных участков под ИЖС пока речи быть не может, так как дачные дома построены хаотично. Владельцы домов и коттеджей, которые были построены для полноценного проживания, пишут заявление в акимат города, мы переводим их дома из садоводческого общества в дачное строительство, они платят налог на имущество. Что касается электроэнергии, то в данное время ценовая политика по потреблению электроэнергии у нас до сих пор на низком уровне. Энергетическая система изношена, требует миллиарды вливаний. Компания должна зарабатывать, покупаемое электричество дорогое, есть потери. Проблемы не только в дачных массивах, но и по всему городу. Сейчас новое руководство АО "ЗапКазРЭК" разработало план модернизации энергетической системы. Если будет поддержка из республики и акимата области, то в ближайшие пять лет будет  продвижение в системе электроснабжения, в том числе по дачным массивам. Но менять трансформаторы за счет акимата города в данное время нет возможности, - заявил аким города. По словам градоначальника, вывозом мусора по городу занимаются около 10 компаний, но с населением работает только ТОО "Орал таза сервис", остальные работают только с крупными компаниями и торговыми точками. – Мы не платим ТОО "Орал таза сервис" ни копейки, мы только организуем мусорные площадки и контейнеры. В этом году мы покупаем тысячу новых контейнеров, которые будем устанавливать в центральных частях города, а старые будем ремонтировать и устанавливать в дачных массивах. Когда ТОО "Орал таза сервис" вывозит мусор, они должны знать, что будет платеж, поэтому вы сами должны заключать с ними договор, но для этого хотя бы 50-60% дачников должны быть согласны платить, - заключил Абат Шыныбеков. Кроме этого, дачники выразили обеспокоенность плачевным состоянием реки Урал, отметив, что воды для полива не хватает. – Сами знаете, что проблема реки Урал является проблемой не только города, но и всей страны. Создана специальная комиссия, наши депутаты ведут работу, правительство соседней страны также поднимает этот вопрос. Правительством разработан комплекс мер, наша делегация ездила в Россию и такая же ситуация у них. Все зависит от верховодья и таяния, - заключил Абат Шыныбеков.
Дачники Уральска пожаловались на проблемы с электричеством и вывозом мусора
Дачники Уральска пожаловались на проблемы с электричеством и вывозом мусора
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аким дача

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