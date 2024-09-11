В августе этого года известный предприниматель Уральска Серик Мергалиев на своей странице в Tik-Tok сообщил о строительстве нового современного аквапарка. Он будет располагаться на территории действующей зоны отдыха SetSail Park, который находится в районе Самал-3.

– По многочисленным просьбам наших земляков я принял важное решение о строительстве аквапарка. Благодаря выкупу 40 садовых участков в окрестностях SetSail Park появилась возможность строительства современного парка. Теперь вам не обязательно отправляться в Самару, Казань или в Актобе в поисках развлечений. Наш город обзаведется аквапарком, который превзойдёт все ваши ожидания. Наша цель - создать место, которое привлечет большое количество туристов как из Казахстана, так и из соседних регионов России. Основная задача - преобразить уже существующий парк в место, где будут радоваться и наслаждаться простые люди от самого раннего возраста до преклонных лет. Круглый год. Каждые 365 дней в году. Обещаю вам постоянно информировать о ходе строительства. С вашей помощью мы создадим лучшее место для всех нас, - сказал бизнесмен.

По его словам, будущий аквапарк будет как крытым, так и открытым. А цены будут сформированы таким образом, чтобы сумма инвестиций могла окупиться в течение 12-15 лет. Что касается существующего водоема, то, Мергалиев подчеркнул, что он будет сохранен и преобразован в закольцованную реку шириной 10 метров. Реку будут круглый год чистить, и будет получать подпитку от весеннего разлива Чагана и подземных источников. А вокруг этой реки предприниматель обещает организовать бесплатную зону отдыха с беговыми дорожками, беседками, освещением и небольшими аттракционами.

Однако не всех уральцев воодушевила эта новость. Жители близрасположенных дачных участков высказались против строительства аквапарка. Кстати, у дачников и ранее были претензии к предпринимателю. На протяжении четырех лет люди боролись с функционированием действующей зоны отдыха. По их словам, при строительстве объекта были нарушены все нормы экологического законодательства, такие как вырубка деревьев и сокращение ширины реки. Жители также пожаловались на шум и ограничение доступа к воде. Более того, был озвучен тот факт, что изначально предприниматель должен был разводить на этом месте осетров и карпов, по этой причине земля была выделена ему на безвозмездной основе. Но рыбу здесь, по словам дачников, разводить никто не стал. Владелец базы отдыха Серик Мергалиев тогда заверил, что он парк построил с соблюдением всех требований законодательства, а что касается земли, то она была выдана ему в аренду на определённый срок.

По словам дачников, аквапарк может нанести ещё больший урод природе, а местные жители вынуждены будут оставить своё местожительства из-за круглогодичного шума. Они даже написали письмо президенту и попросили главу государства не допустить строительства места развлечения.

– Мы жители и члены ПСТ «Мичуринское», СТ «Объединенное», ПСТ «Мичуринское» СТ «Звездочка» район Самал-3 города Уральска, с. Октябрьское выражаем свою острую обеспокоенность сложившейся ситуации вокруг незаконной деятельности ТОО «ПСП Серик» на береговой линии реки Чаган в районе Самал-3 Уральска. Ранее, суд обязал ТОО «ПСП «Серик» исполнить предписание об устранении нарушений и привести береговую линию реки Чаган в первозданный вид. Однако до настоящего времени данное решение суда фактически не исполнено, а городские исполнительные органы способствуют этому. Последней каплей терпения жителей и общественности Самал-3 стало то, что руководитель указанного ТОО Мергалиев поверг местное население в шок, сообщив о строительстве грандиозного аквапарк на берегу реки Чаган, в садовых товариществах «Объединенное» и «Мичуринское». Буквально на днях стали открыто и без наличия каких-либо разрешительных документов вести самовольное строительство, - написали дачники.

По их словам, строительство таких масштабных объектов должно вестись с учетом мнения людей, живущих в указанных обществах после общественных слушаний. Более того, РГУ «Жайык- Каспийская бассейновая инспекция» не могла и не может дать разрешение на строительство аквапарка рядом с рекой, в непосредственной близости с жилыми домами. Такие объекты, по словам людей, должны строиться за пределами города.

Жители дачных обществ уверены, что для строительства аквапарка предприниматель будет засыпать водоём. По их словам, этого делать категорически нельзя, ведь озеро разгружает русло реки во время весенних паводков и спасает район от затоплений.

– Вокруг данного водоема расположены жилые дома и нет необходимых подъездных путей для масштабного строительства, сети не рассчитаны для большого объекта, дороги узкие и расположены вдоль домов. При этом не имея ни одного официального документа (согласия жителей , государственных и заинтересованных лиц, АПЗ, рабочего проекта, государственной экспертизы) «ПСП Серик» в лице его учредителя и директора Мергалиева в срочном порядке начал вести работы по строительству аквапарка, грубо нарушая законодательство РК, все экологические, строительные, санитарно-технические и пожарные нормы, - негодуют дачники.

Кроме этого в письме отмечается, что местное население против строительства аквапарка в районе Самал-3 и расположения здесь Sat Seil Park, так как массив является экологически ценным ресурсом, а ТОО не дает покоя людям своей деятельностью, а так же продолжает уничтожать природу, закапывает водоем, рубит деревья.

– В этой связи просим вас, господин президент, взять под особый личный контроль данный вопрос и не допустить незаконного строительства аквапарка и парка с аттракционами в жилом дачном массиве, не допустить функционирования незаконно построенного Sеt Seil Park, где расположены четыре общества: «Объединенное», «Мичуринское», «Ветеран» и «Банковец», на другой стороне реки село Октябрьское. Люди многие в обществах живут постоянно, а действующий Sеt Seil Park стал реальной проблемой для живущих здесь граждан. В ваших руках наша судьба, судьба многих семей, так как местному населению приходится съезжать с места жительства из-за шумной деятельности ТОО «ПСП Серик» в Самал-3, - заключили дачники.

Письмо подписали около 120 человек.

Сам Серик Мергалиев в курсе мнения дачников. На своей странице он сообщил, что по жалобе дачников к ним приезжал депутат Бакытжан Базарбек. По его словам, встреча с ним и с представителями госорганов прошла продуктивно. Многие в основном высказывались в поддержку инвестора.

– Он также согласился с позицией исполнительной власти, правоохранительных структур и попросил нас предоставить правоустанавливающие документы и вступившие в силу решения судов. Я в принципе доволен результатом нашей встречи. Надеюсь, нам ничего ен помешает построить наш аквапарк, - сообщил Серик Мергалиев.



