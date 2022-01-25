– Мы не однократно обращались в местные органы, органы городской и областной прокуратуры по происходящим противоправным действиям на береговой линии реки Чаган в водоохраной полосе и зоне со стороны ТОО ПСП «Серик», но конкретных действий и результата не последовало. С 2019 года вдоль береговой линии ТОО «ПСП Серик» начало активно производить вырубку лесного массива. Это был не сушняк, это были живые деревья, растущие десятилетиями, лесной массив был ухожен, местные жители ухаживали за лесом. ТОО «ПСП Серик» вырубило практически всё, оставив несколько деревьев. Позднее начались земляные работы на береговой линии, а также в самом бассейне реки Чаган. ТОО «ПСП Серик» произведено спрямление реки насыпной дамбой, которую сделали в русле реки без каких-либо согласований с Каспийской инспекцией. До данных работ здесь было широкое место реки Чаган, и была природная заводь, естественное озеро, где нерестилась рыба, жили утки, бобры, раки, приплывали лебеди. Теперь же лес вырублен, вырыли искусственное озеро (якобы для разведения рыбы), заводь засыпана землёй и утрамбована, сделали спрямление русла, т.е. изменили его (нарушение статьи 360 Водного Кодекса), нарушили экосистему реки, что не допустимо согласно законодательства РК, произошло уничтожение биоразнообразия водного объекта, которое может привести к последствиям истощения водных ресурсов, - говорится в письме.Помимо этого, дачники подчеркнули, что изначально на этом участке должно было проводиться строительство берегоукрепительных и водозаборных сооружений, пирсов и организация пляжа, но проводимые работы вовсе не соответствуют заявленным.
– На этой береговой линии в ПСО «Мичуринское» был пляж, организованный за счёт собственных средств жильцами, был свободный доступ к реке, местные жители и дачники пользовались берегом реки, купались на пляже с детьми, плавали на лодках, рыбачили, теперь же доступа к реке нет, так как бизнесмен закрыл все проходы к реке ограждениями, поставлен шлагбаум, охрана, вход платный, что запрещено законодательством РК. Согласно закону РК, береговая линия и бассейн реки принадлежат государству, чтобы любой гражданин РК мог беспрепятственно пройти по береговой зоне к реке и пользоваться природными ресурсами нашей страны. Дачники пользовались поливом с реки, теперь же не имеют возможности поливать с реки огород. По факту мы видим, что ПСП «Серик» не укрепил береговую линию, а увеличил берег для ведения бизнеса, засыпав часть основного русла Чагана. Сейчас январь 2022 года уже грунтом (песком, глиной) засыпана третья часть Чагана, практически половина реки, произвёл сужение русла водного объекта на расстояние от 30 до 60 метров от среднегодового уровня водного объекта, засыпав дно реки землей местами от 1 до 2,5 метра и выше по всему периметру данного им участка в аренду. Засыпал природные родники, питающие реку, что приводит реку к истощению вод, чем нарушается статья 328 УК РК. Река Чаган является одним из основных притоков реки Урал. В настоящее время проблема обмеления Урала широко освещается на различных уровнях, - говорится в письме.По словам дачников, в результате проверок выявлено, что данный проект не согласован с Каспийской бассейновой инспекцией, в результате чего инспекцией было возбуждено административное дело в отношении ТОО ПСП «Серик» по статье 360 КоАП РК «Незаконное строительство зданий, сооружений и других объектов на водоохранных зонах и полосах, а также незаконное изменение естественного русла реки».
– Однако делопроизводство было прекращено по каким-то процессуальным причинам - неправильное оформление документа Каспийской инспекцией (хотя инспекция считает, что нарушений с их стороны не было). Тем не менее почему-то прокуратура и Каспийская инспекция не подали апелляционную жалобу на решение суда для исправления своей ошибки в документе и привлечения ТОО к ответственности за засыпку реки согласно Водному Кодексу РК. Получается, что госорганы заинтересованы в прекращении делопроизводства по правонарушениям ТОО «ПСП Серик», то есть бездействуют и занимаются укрывательством. Слушания по данному общественному проекту Парк развлечений Set Sail Park с нами не проводились, это спальный тихий район, люди живут тут круглогодично, мы хотим жить в тишине и спокойствии. ПСП «Серик» ежедневно с весны и летом в 8:00 утра и до 22:00 включает музыку через громкоговорители, проводятся очень громкие увеселительные программы «Пенные вечеринки» с приглашением аниматоров, музыка и ор ведущих звучит на весь район, что нарушает покой дачников и местных жителей. Просим вас вмешаться в данные обстоятельства провести проверку на законность всех этих действий АО «СПК Aqjaiyq» и ТОО «ПСП Серик», местных органов, - заключили дачники.Между тем заместитель генерального директора ТОО «ПСП Серик» Татьяна Трифонова в телефонном разговоре с корреспондентом «МГ» сообщила, что письмо от дачников к ним поступало неоднократно.
– Одно и то же письмо продолжает поступать к нам на протяжении двух лет, там ничего нового нет. Всё, что в нём написано, не соответствует действительности. Дачники хотят забрать земли, которыми они незаконно завладели. Речь идёт о трёх жителях, которые незаконно прирезали себе по шесть соток земли. Там никакого пляжа не было, была мусорка, которую мы очистили. Они проиграли суды, земли которые они незаконно занимали, уже предоставлены под инвестиционный проект, - рассказала Татьяна Трифонова.Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО Алдияр Халелов отметил, что он в данный момент занимается изучением этой ситуации.
– Земля находится на балансе города. Сейчас специалисты проводят проверку, по результатам которой будет дана информация. Наша позиция - это защита зелёных насаждений. Даже если предприниматель получил эту землю, то вместо одного срубленного дерева он должен посадить десять. Это прописывается в договоре, - подчеркнул Алдияр Халелов.В РГУ «Жайык-Каспийской бассейновая инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов» сообщили, что по данному факту будет проводиться проверка.
– Сейчас, к сожалению, многие наши сотрудники находятся на больничном, у специалистов выявлена коронавирусная инфекция. Проверка должна была начаться на этой недели, но была отсрочена, - пояснили в учреждении.
waJB33mPJ0kКарта местности ДО застройки
Карта местности ПОСЛЕ застройки

Фото предоставлено Ларисой Румянцевой