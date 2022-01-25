Пик заболеваемости может наступить уже в следующем месяце, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 159 человек заболели COVID-19 в Атырау Иллюстративное фото из архива "МГ" Председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетова в ходе брифинга в СЦК ответила на вопрос о наступлении пика заболеваемости коронавирусом.
- Мы проводим постоянный прогноз эпидемиологической ситуации. По последнему прогнозу, вы знаете, у нас реализуется прогноз по трём сценариям: реалистичный, оптимистичный и пессимистичный. И пик заболеваемости по сегодняшнему прогнозу - это где-то середина февраля, - сказала Есмагамбетова.
12 января глава Минздрава озвучила обновлённый прогноз по эпидситуации: оптимистичный сценарий – до 17,5 тысяч случаев заболевания в сутки, реалистичный сценарий – до 25,5 тысяч случаев в сутки, пессимистичный сценарий – до 40 тысяч случаев в сутки.