Семерых топ-менеджеров «Самрук-Казына» освободили от должностей
Портфельным компаниям рекомендовано принять меры по сокращению численности сотрудников корпоративного центра в два раза, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото: АО «Самрук-Қазына»
На сайте фонда сообщается, что согласно поданным заявлениям освобождены от занимаемых должностей:
Кравченко Андрей Николаевич, управляющий директор по правовому сопровождению и рискам - член правления АО «Самрук-Қазына»,
Манкеев Мухтар Наурызбаевич, управляющий директор по корпоративному управлению и социально-трудовым отношениям АО «Самрук-Қазына»,
Дурмагамбетов Ерлан Дмитриевич, управляющий директор по стратегии, устойчивому развитию и цифровой трансформации АО «Самрук-Қазына»,
Тажигалиев Мухтар Утепкалиевич, со-управляющий директор по управлению активами АО «Самрук-Қазына»,
Есполов Бектенбай Тлектесович, со-управляющий директор по связям с общественностью и правительством АО «Самрук-Қазына»,
Тусупбеков Жанат Рашидович, председатель правления ТОО «Объединенная химическая компания»,
Кожаков Куат Аскарбекович, генеральный директор КФ Samruk-Kazyna Trus.
Портфельным компаниям рекомендовано принять меры по сокращению численности сотрудников корпоративного центра в два раза, обеспечить увеличение зарплат производственного персонала до среднеотраслевых показателей, а также освободить от занимаемых должностей всех отвечающих за вопросы закупок руководителей и работников, деятельность которых может быть связана с репутационными рисками.
- Портфельные компании проинформировали Фонд о планируемом увольнении целого ряда работников (по группе компаний АО «НК «КазМунайГаз» – 78 человек, АО «НАК» Казатомпром» – 46 человек, АО «НК «Казахстан темір жолы» – 32 человека), - говорится в сообщении.
24 января сообщалось, что в «Самрук-Казына» утверждена новая организационная структура с сокращением численности сотрудников в два раза (с 248 до 124 человек) и количества руководящих позиций с 10 до пяти. Исключены должностные позиции «советников» как штатных единиц. Также принято решение о закрытии зарубежных представительств Фонда.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!