- В 17:40 по улице Абая в помощи нуждался 70-летний пенсионер, который упал в квартире и не мог самостоятельно встать. Спасатели в присутствии полиции вскрыли дверь и незамедлительно передали пенсионера сотрудникам 103 для оказания медицинской помощи, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, вечером 24 января поступило два вызова по оказанию помощи по вскрытию двери.Второй вызов поступил в 21:15 от женщины, которая не может попасть в квартиру, в которой находится её 12-летний сын. На стук и просьбы матери он не откликался. После вскрытия двери спасатели обнаружили в квартире спящего мальчика.