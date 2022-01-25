Как протекает «омикрон» у детей, рассказали в горздраве Алматы
В Алматы в реанимации находятся два ребёнка, заражённых новым вариантом COVID-19, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Изображение с сайта Pixabay
Заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы Светлана Султангазиева напомнила, что новый вариант «омикрон» отличается большой заразностью и коротким инкубационным периодом. Заражение «дельтой» могло происходить через 21 день, сейчас же заболеть можно через два дня после «встречи» с вирусом.
- Основные проявления заболевания: головная боль, першение в горле, сухой кашель. Такие симптомы как потеря вкуса и запаха уже встречаются крайне редко, - рассказала Султангазиева.
На сегодня в стационарах города находятся 145 детей, из них двое - в отделении реанимации (тяжесть обусловлена врождёнными сопутствующими заболеваниями). Из 1 500 инфицированных детей, 169 - малыши в возрасте до одного года.
- У детей состояние в основном лёгкой или средней степени тяжести. В большинстве случаев течение примерно такое же, как при ОРВИ. Преимущество детей, что у них меньше сопутствующих заболеваний. Но мы боимся того, что у этих детей может быть мультивоспалительный синдром, который будет проявляться через 2-6 недель после заболевания, - отметила заместитель главного врача города.