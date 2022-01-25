- 127 уголовных дел расследуются по фактам незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов, ещё 30 дел – по фактам их хищения. Кроме того, 63 уголовных дела зарегистрированы по фактам умышленного повреждения и уничтожения имущества, 12 – по угонам, 24 – по разбоям и грабежам, 23 – по применению насилия и посягательствам на жизнь сотрудников правоохранительных органов, - сказал Санжар Адилов в ходе выступления в СЦК.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Начальник следственного департамента МВД Казахстана Санжар Адилов сообщил, что в ходе январской трагедии в Алматы, Талодыкоргане, Таразе, Шымкенте, Кызылорде, Усть-Каменогорске, Актобе, Атырау и Семее нападениям подверглись 1 466 различных зданий и сооружений. В их числе 71 государственное учреждение. Уничтожено и повреждено свыше 700 транспортных средств, из которых более полусотни служебного транспорта. В ходе нападений разграблению подверглись семь охотничьих магазинов, из которых похищено 1 564 гражданского оружия.Всего за совершение краж и грабежей задержаны и водворены в ИВС 274 человека. Общая сумма заявленного предварительного ущерба превысила 87 млрд тенге.