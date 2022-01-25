Январская трагедия: под арестом остаются 63 человека
В производстве находятся 2 044 уголовных дела, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов сообщил, что на сегодня судами рассмотрены 9 257 административных дел, связанных с январскими событиями. Почти половина из них рассмотрена без применения каких-либо взысканий. По ходатайствам прокуроров из-под ареста освобождены 1 149 лиц, по 577 штрафы заменены на предупреждения, 393 административных дела вовсе прекращены за отсутствием состава.
- Из 3 314 лиц, кому судом был назначен административный арест, на сегодня под арестом остаются 63 человека. При этом ещё 13 ходатайств прокуроров на смягчение административного наказания находятся на рассмотрении в судах, - сказал Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.
По состоянию на 25 января, в производстве находятся 2 044 уголовных дела, задержано 898 подозреваемых, из них 802 - с санкции суда взяты под стражу, по 50 - определён домашний арест, 21 лицу – назначен залог, 12 - подписка о невыезде, по 13 – вопрос по мере пресечения ещё на рассмотрении.
Елдос Килымжанов также сообщил, что в органы прокуратуры поступили 109 жалоб о недозволенных методах следствия и нарушениях прав граждан при проведении расследования со стороны правоохранительных органов.
- По 11 жалобам самими прокурорами начато досудебное расследование о превышении власти и должностных полномочий, 10 уголовных дел зарегистрированы органами уголовного преследования по указанию прокуратуры. На сегодняшний день в производстве находится 21 дело, из них 20 расследуются сотрудниками антикоррупционной службы и одно специальными прокурорами. По 43 жалобам проводится проверка, - информировал заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры.