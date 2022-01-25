- Установлено, что внедорожником управлял работник органов внутренних дел. По данному факту проведено служебное расследование и 24 января решением дисциплинарной комиссии ДП области он был уволен из органов внутренних дел за дискредитацию. По факту проводятся необходимые следственные действия, направленные на объективное исследование всех обстоятельств происшествия, - сообщили в ведомстве.

Фото: kris_p_tuzdybastau/Instagram Авария произошла 23 января на 12-ом километре дороги Алматы - Талгар. В результате столкновения Toyota Prado и Honda Stream пострадал 20-летний пассажир минивэна. Позже он скончался в больнице от полученных травм. В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что водитель внедорожника выехал на полосу встречного движения. После столкновения он скрылся с места ДТП.25 января стражи порядка сообщили, что мужчина задержан и водворён в изолятор временного содержания.