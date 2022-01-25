В Уральске синоптики прогнозируют снег. В дневное время температура воздуха составит -5..-7, ночью похолодает до -10..-12. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается снег. Днём будет -1..-3 градусов, ночью -4..-6 градусов. Ветер юго-восточный до 10 метров в секунду.

В Актобе - снег. Днём ожидается до -6..-8 градусов. Ночью похолодает до -20..-22 градусов. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.

В Актау будет дождь. Днём столбики термометра покажут +4..+6 градусов, ночью опустятся до +1..+3 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

Иллюстративное фото из архива "МГ" На западе, севере и востоке страны фронтальные разделы будут вызывать осадки преимущественно в виде снега, низовую метель, усиление ветра и гололедные явления. Местами по республике ожидается туман.