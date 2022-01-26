- Они проходят медицинское обследование, подтверждающее годность к воинской службе, а также проверку необходимых документов. Если в процессе приписки будут выявлены допризывники, нуждающиеся в лечении или медицинском наблюдении, то их прикрепят к лечебно-профилактическим организациям, - рассказал глава департамента Амантай Усербаев.

Фото предоставлено пресс-службой Алматинского гарнизона В департаменте по делам обороны Алматы сообщили о проведении приписки граждан к призывным участкам, которая продлится до 31 марта. Повестки в этом году получают юноши 2005 года рождения.После завершения всех мероприятий юношам выдаётся на руки удостоверение о приписке к призывному участку. Молодые люди, признанные военно-врачебной комиссией не годными к службе, на воинский учёт не принимаются.