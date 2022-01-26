- Специальными и правоохранительными органами продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий по установлению участников и организаторов массовых беспорядков. В условиях действующего уровня террористической опасности органам правопорядка с целью обнаружения оружия и взрывчатых веществ разрешается производить досмотр транспортных средств, - пояснили в штабе.

Городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщил о стабилизации ситуации в Алматы. С полуночи в мегаполисе прекращается действие режима антитеррористической операции и отменяется «красный» уровень террористической опасности. C этого же времени устанавливается высокий «оранжевый» уровень террористической опасности.Жителей просят проявить терпение и с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов, строго следуя их законным требованиям.