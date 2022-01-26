Больше всего инфицированных в Алматы и Нур-Султане, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В ЗКО за сутки зарегистрировали 41 новый случай COVID-19 Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным МВК, за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 11 862 новых случая заболевания коронавирусом. Из них в Актюбинской области – 467, в Атырауской области – 477, в ЗКО – 420, в Мангистауской области – 173. Всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 178 559 случаев заражения COVID-19. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 26 января, в «зелёной» зоне нет ни одного региона. В «жёлтой» находится только Туркестанская область, все остальные регионы - в «красной» зоне. Накануне в Минздраве отметили, что пик заболеваемости прогнозируется в середине февраля. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.