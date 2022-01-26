- В отделениях реанимации лежат 20 пациентов, четыре из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 18,9% (на 106 мест), - пояснили в пресс-службе облздрава.

- За прошедшие сутки, 26 января, КВИ заболели 477 человек. 19 пациентов находятся в реанимации. За последние сутки от COVID-19 скончался один пациент, - рассказали в облздраве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области, на сегодня в инфекционных стационарах лечение получают 564 человека. Загруженность составляет 23,9% (на 2 360 койко-мест).Также в ведомстве отметили, что эпидемиологическая ситуация в области по-прежнему нестабильная.К слову, первым компонентом вакцин от COVID-19 привито 263 694 человека, вторым компонентом - 246 551 человек. Вакциной Pfizer привито 4 625 человек. Ревакцинированы 20 717 человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.