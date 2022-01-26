Информацию подтвердили в Агентстве по противодействию коррупции, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сотрудника ЖКХ Уральска задержали по подозрению в смерти жены Иллюстративное фото из архива "МГ" Утром 26 января несколько СМИ со ссылкой на источник заявили о задержании вице-министра экологии Ахметжана Примкулова и главу «Оператора РОП» Медета Кумаргалиева.
- Агентство РК по противодействию коррупции подтверждает задержание вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева. Их подозревают в совершении коррупционных преступлений, - говорится в сообщении.
Оба водворены в изолятор временного содержания Нур-Султана. 11 января президент Казахстана поручил правительству прекратить работу частной компании «Оператор РОП», отметив, что утилизационным сбором должна заниматься госорганизация, «как в зарубежных странах». С 2016 года в компанию поступило 691,8 млрд тенге. Из них отечественным автопроизводителям вернули 338,9 млрд тенге, расходы оператора за экологию составили 102 млрд тенге. Оператор же уплатил 49 млрд тенге налогов. 18 января деятельность ТОО «Оператор РОП» по администрированию утилизационного сбора прекращена. Новым оператором назначена государственная организация в лице акционерного общества «Жасыл даму». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.