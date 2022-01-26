Уже задержаны пятеро лидеров и членов организованной преступной группы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Полсотни сотрудников получили травмы во время митинга в Атырау Иллюстративное фото из архива "МГ" Городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом информировал о введении режима антитеррористической операции на территории Турксибского района с 00:00 26 января до 00:00 27 января.
- В ходе проведённых антитеррористических мероприятий задержаны пятеро лидеров и членов организованной преступной группы, участвовавших с четвёртого по шестое января в разбойном нападении на государственные учреждения и коммерческие объекты Алматы, - рассказали в оперштабе.
При задержании у подозреваемых изъяли оружие (пистолеты, ружейный обрез, патроны к ним), порошкообразное вещество и таблетки со специфическим запахом. Проверки продолжаются. Жителей просят с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов.