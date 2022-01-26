- При досмотре передачи, предназначенной для одного из осуждённых, обнаружен и изъят сотовый телефон. Запрещённый предмет был спрятан внутри хозяйственного мыла, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Фото: МВД РК В пресс-службе МВД Казахстана сообщили, что запрещённый предмет выявили в СИЗО Мангистау.В отношении женщины составили административный протокол. Решение о наказании примет суд. Ей светит или предупреждение, или штраф в размере 10 МРП (более 30 тысяч тенге).