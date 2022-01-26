- 13 сентября я приехал домой после работы. Мне позвонил Темирлан и предложил потаксовать (отвезти что-то за пределы посёлка Махамбет). Я согласился. Приехал к нему, он попросил открыть багажник, чтобы положить туда мешок. Темирлан сказал, что там труп барана, который был заражён бруцеллёзом. По дороге он сказал остановиться у местного "заправщика" и купил пять литров бензина, якобы сжечь труп заражённого животного. По дороге мы разговаривали на отвлечённые темы. Подсудимый был спокойным, не нервничал. Показал дорогу. А когда мы доехали до места, я открыл багажник, он вытащил оттуда мешок, поставил на землю и поволок в сторону лесополосы. Я сел в машину и стал ждать его, тем временем просматривая свой телефон. Через некоторое время он пришёл обратно, а когда стали отъезжать, я увидел в зеркале авто, как вспыхнул огонь. Мы приехали в Махамбет и он вышел из машины на улице, которой живёт, - рассказал Жалгас Темуров.Свидетель отметил, что мешок был белого цвета и следов крови он на нём не видел. Постороннего запаха он тоже не почувствовал, так как в этот период у него был забитый нос. Уже 16 сентября Жалгас Темуров обратился в полицию. Он увидел в СМИ фотографии с места, куда подвозил Темирлана с мешком. Однако в сводке новостей говорилось, что там был обнаружен труп. Также в ходе разбирательства подсудимому вновь задавали уточняющие вопросы по обстоятельству, где Анастасия Чёрная получила смертельную травму. Но Темирлан Амангалиев путался в показаниях. После чего прокурор ходатайствовала, чтобы в суд снова пригласили эксперта. Сегодня, 26 января, в 15:00 процесс продолжится допросом эксперта. Анастасия Черная пропала 13 сентября прошлого года. Девушка вышла из дома и больше на связь не выходила. А 15 сентября в 13:45 в лесном массиве недалеко от поселка Ветелки был обнаружен её труп. Под подозрение в убийстве попал 27-летний уралец, который вскоре был задержан полицейскими. Отец задержанного тогда заявил, что лучше бы умер, чем услышать такое. 25 января началось главное судебное разбирательство, где стали известные ужасающие подробности произошедшего. На скамье подсудимых оказался Темирлан Амангалиев, который был предан суду по части 3 статьи 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего». Судья Асылбек Имангалиев Прокурор Анастасия Семилиди Свидетель Жалгас Темуров Мать погибшей Светлана Лобанова Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА
Вам может быть интересно
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Кому отдых, а кому — работа над ошибками: подробный гороскоп на выходные 7–8 февраля
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.