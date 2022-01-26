Обгоревший труп девушки был найден недалеко от посёлка Ветелки. Свидетель, который довез подсудимого и мешок с трупом Анастасии Чёрной до места, где её сожгли, рассказал подробности жестокого преступления в суде, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Свидетель рассказал, как подсудимый избавился от мешка с трупом убитой девушки в Уральске Подсудимый Темирлан Амангалиев Сегодня, 26 января, в Уральском городском суде продолжилось разбирательство в отношении Темирлана Амангалиева, который обвиняется в смерти Анастасии Чёрной. Был допрошен свидетель Жалгас Темуров, который подвёз Темирлана Амангалиева и труп Анастасии Чёрной в лесополосу.
- 13 сентября я приехал домой после работы. Мне позвонил Темирлан и предложил потаксовать (отвезти что-то за пределы посёлка Махамбет). Я согласился. Приехал к нему, он попросил открыть багажник, чтобы положить туда мешок. Темирлан сказал, что там труп барана, который был заражён бруцеллёзом. По дороге он сказал остановиться у местного "заправщика" и купил пять литров бензина, якобы сжечь труп заражённого животного. По дороге мы разговаривали на отвлечённые темы. Подсудимый был спокойным, не нервничал. Показал дорогу. А когда мы доехали до места, я открыл багажник, он вытащил оттуда мешок, поставил на землю и поволок в сторону лесополосы. Я сел в машину и стал ждать его, тем временем просматривая свой телефон. Через некоторое время он пришёл обратно, а когда стали отъезжать, я увидел в зеркале авто, как вспыхнул огонь. Мы приехали в Махамбет и он вышел из машины на улице, которой живёт, - рассказал Жалгас Темуров.
Свидетель отметил, что мешок был белого цвета и следов крови он на нём не видел. Постороннего запаха он тоже не почувствовал, так как в этот период у него был забитый нос. Уже 16 сентября Жалгас Темуров обратился в полицию. Он увидел в СМИ фотографии с места, куда подвозил Темирлана с мешком. Однако в сводке новостей говорилось, что там был обнаружен труп. Также в ходе разбирательства подсудимому вновь задавали уточняющие вопросы по обстоятельству, где Анастасия Чёрная получила смертельную травму. Но Темирлан Амангалиев путался в показаниях. После чего прокурор ходатайствовала, чтобы в суд снова пригласили эксперта. Сегодня, 26 января, в 15:00 процесс продолжится допросом эксперта. Анастасия Черная пропала 13 сентября прошлого года. Девушка вышла из дома и больше на связь не выходила. А 15 сентября в 13:45 в лесном массиве недалеко от поселка Ветелки был обнаружен её труп. Под подозрение в убийстве попал 27-летний уралец, который вскоре был задержан полицейскими. Отец задержанного тогда заявил, что лучше бы умер, чем услышать такое. 25 января началось главное судебное разбирательство, где стали известные ужасающие подробности произошедшего. На скамье подсудимых оказался Темирлан Амангалиев, который был предан суду по части 3 статьи 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего». Свидетель рассказал, как подсудимый избавился от мешка с трупом убитой девушки в Уральске Судья Асылбек Имангалиев Свидетель рассказал, как подсудимый избавился от мешка с трупом убитой девушки в Уральске Свидетель рассказал, как подсудимый избавился от мешка с трупом убитой девушки в Уральске Прокурор Анастасия Семилиди Свидетель рассказал, как подсудимый избавился от мешка с трупом убитой девушки в Уральске Свидетель Жалгас Темуров Свидетель рассказал, как подсудимый избавился от мешка с трупом убитой девушки в Уральске Мать погибшей Светлана Лобанова Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА