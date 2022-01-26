Полиция расследует самоубийство управляющего директора «Оператор РОП»
Уголовное дело заведено по статье «Доведение до самоубийства», передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Информация о смерти одного из директоров ТОО «Оператор РОП» появилась в telegram-канале Kozachkov offside.
- Полиция сегодня начала расследование по факту гибели Руслана Шамшиева, управляющего директора ТОО «Оператор РОП» по правовым вопросам... По моим данным, он покончил с собой в своём кабинете, - говорится в сообщении.
В пресс-службе департамента полиции Нур-Султана информировали, что по факту обнаружения трупа мужчины отделом полиции района «Есиль» возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК (доведение до самоубийства).
- В настоящее время в целях обеспечения полноты и объективности расследования проводятся необходимые следственные действия, - отметили в полиции.
Сегодня, 26 января, стало известно о задержании вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева. Их подозревают в совершении коррупционных преступлений.
11 января президент Казахстана поручил правительству прекратить работу частной компании «Оператор РОП», отметив, что утилизационным сбором должна заниматься госорганизация, «как в зарубежных странах». С 2016 года в компанию поступило 691,8 млрд тенге. Из них отечественным автопроизводителям вернули 338,9 млрд тенге, расходы оператора за экологию составили 102 млрд тенге. Оператор же уплатил 49 млрд тенге налогов.
18 января деятельность ТОО «Оператор РОП» по администрированию утилизационного сбора прекращена. Новым оператором назначена государственная организация в лице акционерного общества «Жасыл даму».
