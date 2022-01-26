Авария произошла сегодня, 26 января, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".

По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, около 8:00 недалеко от автомойки вдоль трассы Атырау - Дамба водитель Lada Priora не справился с управлением, сошёл с трассы и столкнулся с Kia Rio и ВАЗ- 2112, которые ехали в противоположную сторону. В результате аварии водитель Kia Rio и пассажир ВАЗ-2112 были доставлены в областную больницу, а 46-летний пассажир Lada Priora скончался на месте происшествия.