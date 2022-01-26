Досудебное расследование длилось почти четыре года, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Смерть роженицы и ребёнка в ЗКО: уголовное дело передали в суд Трагедия произошла 24 апреля 2018 года в Жангалинском районе. У 44-летней Бибинур Негметовой на седьмом месяце беременности началось кровотечение, её экстренно доставили в районную больницу. Однако спасти женщину не удалось, в 15:50 того же дня врачи констатировали смерть матери и ребёнка. Супруг погибшей Галымжан Сагингалиев остался с четырьмя детьми, младшему из которых на тот момент было всего четыре года. Стоит отметить, что ещё в феврале 2020 года выяснились другие подробности уголовного дела. В частности почерковедческая экспертиза дала заключение, что подпись в расписке на согласие на операцию не принадлежит погибшей Бибинур. Как выяснилось, 25 января этого года досудебное расследование было завершено и уголовное дело наконец было передано в суд. На скамье подсудимых 60-летний Жаркын Тлешов, который на тот момент работал анестезиологом в Жангалинской районной больнице, куда поступила Бибинур Негметова. Ему предъявлено обвинение по статье 317 УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником". Главное судебное разбирательство назначено на 31 января этого года. Во время предварительного слушания адвокат подсудимого Газизова попросила суд амнистировать её подзащитного и освободить от ответственности. Судья Есжанов оставил этот вопрос открытым и подчеркнул, что такое решение будет принято в ходе судебных разбирательств. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.