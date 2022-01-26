Учащихся школы эвакуировали после того, как в родительские чаты попали скрины со страницы в соцсетях, где автор грозится «взорвать школу». Корреспонденты «МГ» поговорили с подростком, от имени которого и написали сообщение. Казахстанцев призывают установить на смартфон приложение, которое сообщает о риске заражения Covid-19 Иллюстративное фото из архива "МГ" 25 января из школы села Подстепное Теректинского района были эвакуированы учащиеся и работники. Выяснилось, что в 10:30 в полицию сообщили о «заминированной» школе.
- Факт нахождения бомбы не подтвердился. Сейчас устанавливают личность и выясняют причины поведения жителя Подстепного 2005 года рождения, который опубликовал у себя на странице в социальной сети в «ВКонтакте» информацию о том, взорвёт бомбу в школе. Это увидел кто-то из его родственников и сообщил в полицию, - сообщили тогда в пресс-службе департамента полиции ЗКО.
Подросток в соцсети сообщил, что "взорвет школу". Дело о лжетерроризме не начато Рассылаемый скриншот со страницы в VK

Боимся пускать детей в школу

Несмотря на то, что взрывчатое вещество в школе не нашли, родители школьников боятся пускать детей на учёбу. Напугала родителей та самая запись на «стене» вчерашнего школьника.
- Вот это сегодня отправили в школьную группу, после чего мы забрали детей со школы. Поначалу сказали, что вторая смена не учится. Потом в обед сказали, чтобы все пришли на урок. По вопросу нашли этого мальчика, который грозится 28 января 2022 года поджечь школу, нам никто ничего не говорит. Мы боимся своих детей отправлять в школу. Помогите узнать правду, - написали в редакцию «МГ» обеспокоенные жители села Подстепное.
В Теректинском районном отделе образования рассказали, что сегодня, 26 января, они планируют провести родительское собрание, на котором дадут разъяснения по ситуации.
- Подросток учится в колледже. Тем не менее мы беседовали и с подростком, и с его мамой. Семья благополучная. Ситуация разрешена, - сообщили в райОО.
В полиции ЗКО заявили, что по данному факту уголовное дело начато не было за отсутствием состава преступления.
- Страница в социальной сети не принадлежит данному гражданину. Кто-то использовал его данные (фотографию и личную информацию) и создал аккаунт, на котором и оставил данную публикацию, а после удалил страницу. Всё это было установлено. Семья подростка благополучная. Тем не менее на родителей составили адмпротокол по статье 127 КоАП РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего» за фото несовершеннолетнего ребёнка, употребляющего алкогольный напиток, - сообщили в полиции.

Кто-то создал клон-аккаунт

А с нами связался тот самый подросток, который якобы грозился взорвать школу. По словам Романа (имя изменено по этическим соображениям), он учился в данной школе, но уже окончил её. Конфликтов ни в семье, ни в школе не было.
- Я был в полиции, где выяснилось, что меня просто подставили неизвестные лица из России. (…) У меня был бытовой конфликт в интернете, а ещё точнее спор, из-за чего создали аккаунт на моё имя и начали рассылать в ближайшую школу от моего имени информацию о том, что я якобы буду устраивать теракт. Мошенники создали клон-аккаунт, - рассказал Роман. - Полиция на моё удивление не имеет возможности проверить IP-адреса и владельца аккаунта. Пришлось данные о нарушителе искать самому. Так я выяснил, что клон создавался в РФ. Хорошо, что всё разрешилось благополучно. Всем советую постараться не публиковать в открытый доступ свои личные данные, как это сделал я, - рассказал Роман.
Отметим, что сообщения о минировании школ периодически парализуют работу учебных заведений, как Казахстана, так и соседней России. Так, 26 января ученики всех 42 школ Петропавловска-Камчатского были эвакуированы после анонимного сообщения о «минировании». 25 января из-за подобных угроз были отменены занятия в школах Челябинска, Тюмени и Самары. 24 января сообщения о «минировании» поступили в учебные заведения Владивостока. А в первых числах сентября 2021 года неизвестный «заминировал» сразу шесть актюбинских школ, причем, два дня подряд. Автора сообщения так и не установили.

Статья 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"

Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма - наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Что говорят психологи?

Мы поговорили с клиническим психологом Еленой Игиной. - Елена, мог ли этот текст написать подросток 17 лет? - Я не знаю этого подростка, поэтому могу сказать лишь предположительно из моего опыта. Подросток это мог написать. - Какие советы вы можете дать родителям подростков? - Для родителей подростков совет лишь один - необходимо разговаривать со своим ребёнком. Не с позиции взрослого человека, который пренебрежительно относится к маленькому. А понимать тот факт, что в голове подростков они уже большие. Если изначально у родителя и ребёнка складывается отношение, где родитель и ребёнок разговаривают, то таких эксцессов не будет. - Кто мог подставить ребёнка? Он был случайно выбран или это было намеренной местью, как Вы думаете? - Мне кажется, в силу последних событий это мог быть любой человек. А если это разборки среди подростков, то они могут использовать технические навыки для привлечения внимания и чтобы доставить неприятности другому. Если раньше подростки собирались на пустырях и устраивали драки, сейчас им интереснее «бить» так. Ведь большинство подростков живут онлайн. - Как сейчас родителям учеников младших классов объяснить детям то, что они увидели на странице этого юноши? - Моё видение, что у младшеклассников не должно быть аккаунтов в социальных сетях. Не зря по закону аккаунты разрешены с подросткового возраста. Лучше поговорить с ребёнком, чем заводить ему социальную сеть. Соцсети - они для взрослых, для работы, не детская эта забава. И нужно объяснить, что мир сейчас так изменился, что есть критики, которые позволяют себе, лёжа на диване, оскорблять любого человека. Вне зависимости от возраста. И когда ты выкладываешь детскую фотографию, ты должен быть готов к тому, что прилетит этот комментарий, а детская психика с этим справиться не может. - А как обсудить то, что произошло в школе? Например, эвакуацию. - Мы живём в мире, который кардинально изменился и для нас это уже обыденность. Наш мозг настолько устал быть в стрессе из-за пандемии, что эта паника будет краткосрочная. Здесь необходимо принять тот факт, что мир изменился и надо уметь себя защищать. Обсудить с ребёнком, что люди бывают разные. Бывают злые, бывают добрые, бывают те, которые говорят гадости. А бывают и такие, которые гадости делают. И с ними надо осторожно общаться. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.