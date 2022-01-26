- Факт нахождения бомбы не подтвердился. Сейчас устанавливают личность и выясняют причины поведения жителя Подстепного 2005 года рождения, который опубликовал у себя на странице в социальной сети в «ВКонтакте» информацию о том, взорвёт бомбу в школе. Это увидел кто-то из его родственников и сообщил в полицию, - сообщили тогда в пресс-службе департамента полиции ЗКО.Рассылаемый скриншот со страницы в VK
Боимся пускать детей в школуНесмотря на то, что взрывчатое вещество в школе не нашли, родители школьников боятся пускать детей на учёбу. Напугала родителей та самая запись на «стене» вчерашнего школьника.
- Вот это сегодня отправили в школьную группу, после чего мы забрали детей со школы. Поначалу сказали, что вторая смена не учится. Потом в обед сказали, чтобы все пришли на урок. По вопросу нашли этого мальчика, который грозится 28 января 2022 года поджечь школу, нам никто ничего не говорит. Мы боимся своих детей отправлять в школу. Помогите узнать правду, - написали в редакцию «МГ» обеспокоенные жители села Подстепное.В Теректинском районном отделе образования рассказали, что сегодня, 26 января, они планируют провести родительское собрание, на котором дадут разъяснения по ситуации.
- Подросток учится в колледже. Тем не менее мы беседовали и с подростком, и с его мамой. Семья благополучная. Ситуация разрешена, - сообщили в райОО.В полиции ЗКО заявили, что по данному факту уголовное дело начато не было за отсутствием состава преступления.
- Страница в социальной сети не принадлежит данному гражданину. Кто-то использовал его данные (фотографию и личную информацию) и создал аккаунт, на котором и оставил данную публикацию, а после удалил страницу. Всё это было установлено. Семья подростка благополучная. Тем не менее на родителей составили адмпротокол по статье 127 КоАП РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего» за фото несовершеннолетнего ребёнка, употребляющего алкогольный напиток, - сообщили в полиции.
Кто-то создал клон-аккаунтА с нами связался тот самый подросток, который якобы грозился взорвать школу. По словам Романа (имя изменено по этическим соображениям), он учился в данной школе, но уже окончил её. Конфликтов ни в семье, ни в школе не было.
- Я был в полиции, где выяснилось, что меня просто подставили неизвестные лица из России. (…) У меня был бытовой конфликт в интернете, а ещё точнее спор, из-за чего создали аккаунт на моё имя и начали рассылать в ближайшую школу от моего имени информацию о том, что я якобы буду устраивать теракт. Мошенники создали клон-аккаунт, - рассказал Роман. - Полиция на моё удивление не имеет возможности проверить IP-адреса и владельца аккаунта. Пришлось данные о нарушителе искать самому. Так я выяснил, что клон создавался в РФ. Хорошо, что всё разрешилось благополучно. Всем советую постараться не публиковать в открытый доступ свои личные данные, как это сделал я, - рассказал Роман.Отметим, что сообщения о минировании школ периодически парализуют работу учебных заведений, как Казахстана, так и соседней России. Так, 26 января ученики всех 42 школ Петропавловска-Камчатского были эвакуированы после анонимного сообщения о «минировании». 25 января из-за подобных угроз были отменены занятия в школах Челябинска, Тюмени и Самары. 24 января сообщения о «минировании» поступили в учебные заведения Владивостока. А в первых числах сентября 2021 года неизвестный «заминировал» сразу шесть актюбинских школ, причем, два дня подряд. Автора сообщения так и не установили.
Статья 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"
Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма - наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.