Арыстангани Заппаров освобождён от этой должности, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Ержан Саденов назначен вице-министром внутренних дел Казахстана Фото: МВД РК Соответствующие распоряжения подписал президент Казахстана.
- Распоряжением главы государства Заппаров Арыстангани Расилханович освобождён от должности заместителя министра внутренних дел РК, - говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды.
Заместителем министра внутренних дел назначен Ержан Саденов. Ержан Саденов родился в 1968 году в ВКО. В органах внутренних дел служит с июля 1993 года. С 2019 года работал начальником столичного департамента полиции.