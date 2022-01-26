Глава аппарата акима Махамбетского района использовал служебное авто в личных целях
Совет по этике рекомендовал освободить его от занимаемой должности, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Заседание Совета по этике прошло 25 января, сообщает пресс-служба акимата региона. На нём рассмотрели дисциплинарные дела в отношении нескольких чиновников.
- Руководитель аппарата акима Махамбетского района, несмотря на ранее неснятое дисциплинарное взыскание, в период своей временной нетрудоспособности, использовав служебный автотранспорт, нарушил требования законодательства. В связи с чем Советом по этике была внесена рекомендация об освобождении от занимаемой государственной должности, - говорится в сообщении.
Также на руководителя ревизионной комиссии по Атырауской области рекомендовано наложить дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора. По мнению Совета, он не смог установить деловые и доброжелательные отношения в коллективе.
Проблемы с подчинёнными оказались и у руководителя Атырауского городского отдела занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния. Сообщается, что чиновник допустила грубость в отношении сотрудников. Совет вынес решение о наложении дисциплинарного взыскания в виде замечания.
- Также в связи с необоснованным досрочным снятием дисциплинарного взыскания и незаконным премированием акима Есбольского сельского округа должностными лицами акимата Индерского района в размере 656 609 тенге, решением Совета по этике внесено предложение об осуществлении мер о возврату премии в бюджет государства и рассмотрении дисциплинарной ответственности соответствующих должностных лиц, - рассказали в пресс-службе акимата.