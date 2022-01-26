- От воздействия тупым предметом или от удара после падения на правую часть головы, в теменной области образовалось кровоизлияние размером 11 на 7. Исследование показало, что смерть наступила именно от этой травмы. То, что девушка была ещё жива, когда её подожгли - это исключено. То, что смерть наступила от удушения, также исключено. Согласно следственному эксперименту, который я только что просмотрел, погибшая могла получить травму именно этим местом, где и было обнаружено кровоизлияние, - заключил Марат Жонысов.Кроме того, ранее мать погибшей Светлана Лобанова в суде ходатайствовала о материальном ущербе в 30 миллионов тенге и моральном в 15 миллионов тенге. На сегодняшнем заседании она снизила материальный ущерб до суммы подтверждающих документов, а это траты на ритуальные услуги в сумме 154 тысяч тенге. Подсудимый Темирлан Амангалиев согласен выплатить деньги, потраченные на погребение. А также он отметил, что готов содержать малолетнюю дочь погибшей Анастасии Чёрной до ее совершеннолетия. 15 сентября в 13:45 в лесном массиве недалеко от поселка Ветелки был обнаружен её труп. Под подозрение в убийстве попал 27-летний уралец, который вскоре был задержан полицейскими. Отец задержанного тогда заявил, что лучше бы умер, чем услышать такое. 25 января началось главное судебное разбирательство, где стали известные ужасающие подробности произошедшего. На скамье подсудимых оказался Темирлан Амангалиев, который был предан суду по части 3 статьи 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего». На втором судебном заседании, свидетель рассказал, как подсудимый избавился от мешка с трупом убитой девушки.
