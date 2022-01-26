Эксперта пригласили на судебное разбирательство по делу об убийстве Анастасии Чёрной уже второй раз. Главным вопросом было, могла ли наступить смерть девушки от удара головой об бетонную плиту, как рассказал в своих показаниях подсудимый, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Эксперт исключил смерть убитой девушки в Уральске из-за удушения Сегодня, 26 января, в Уральском городском суде продолжилось разбирательство в отношении Темирлана Амангалиева, который обвиняется в смерти Анастасии Чёрной. Из-за неясности в показаниях подсудимого прокурор Анастасия Семилиди на прошлом судебном заседании ходатайствовала, чтобы на разбирательство вновь пригласили эксперта. Суд поддержал ходатайство. В суде был показан видеоролик следственных действий, где подсудимый Темирлан Амангалиев подробно объясняет, как произошла стычка между ним и погибшей в подъезде и какие травмы она могла при этом получить. Вопрос оставался открытым, так как без наглядного объяснения было не понятно, каким образом Анастасия Чёрная ударилась головой об бетонную плиту. Кроме того, вопросом задалась и мать погибшей: могла ли её дочь умереть от удушения? По словам судебного-медицинского эксперта филиала РГП " ЦСЭ МЮ РК" Института судебных экспертиз по ЗКО Марата Жонысова, обгоревший труп ему пришлось исследовать изнутри, так как из-за воздействия высоких температур при горении визуально найти гематомы, царапины или повреждения на теле было невозможно.
- От воздействия тупым предметом или от удара после падения на правую часть головы, в теменной области образовалось кровоизлияние размером 11 на 7. Исследование показало, что смерть наступила именно от этой травмы. То, что девушка была ещё жива, когда её подожгли - это исключено. То, что смерть наступила от удушения, также исключено. Согласно следственному эксперименту, который я только что просмотрел, погибшая могла получить травму именно этим местом, где и было обнаружено кровоизлияние, - заключил Марат Жонысов.
Кроме того, ранее мать погибшей Светлана Лобанова в суде ходатайствовала о материальном ущербе в 30 миллионов тенге и моральном в 15 миллионов тенге. На сегодняшнем заседании она снизила материальный ущерб до суммы подтверждающих документов, а это траты на ритуальные услуги в сумме 154 тысяч тенге. Подсудимый Темирлан Амангалиев согласен выплатить деньги, потраченные на погребение. А также он отметил, что готов содержать малолетнюю дочь погибшей Анастасии Чёрной до ее совершеннолетия. 15 сентября в 13:45 в лесном массиве недалеко от поселка Ветелки был обнаружен её труп. Под подозрение в убийстве попал 27-летний уралец, который вскоре был задержан полицейскими. Отец задержанного тогда заявил, что лучше бы умер, чем услышать такое. 25 января началось главное судебное разбирательство, где стали известные ужасающие подробности произошедшего. На скамье подсудимых оказался Темирлан Амангалиев, который был предан суду по части 3 статьи 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего». На втором судебном заседании, свидетель рассказал, как подсудимый избавился от мешка с трупом убитой девушки.

Судья Асылбек Имангалиев
Подсудимый Темирлан Амангалиев
Фото Медета МЕДРЕСОВА