- В итоге работник отвечает за всё – это и низкие доходы, и снижение качества жизни, и потеря здоровья. Государству тоже приходится платить – это пособия по инвалидности, финансирование инфраструктуры моногородов, программ занятости... Отмечается слабая позиция, пассивность и выученная беспомощность профильных государственных органов, ответственных за защиту трудовых прав казахстанцев, – констатировал депутат.

- Именно здесь кроется корень бедности населения, его закредитованности, рисков закрепления поколенческой бедности и маргинализации. Это траектория бедности и выживания, но никак не качественной полноценной жизни работников и их семей, развития и формирования качественного человеческого капитала, – заявил мажилисмен.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как отметил депутат от Народной партии Казахстана, в стране имеется системный дисбаланс приоритетов в сторону интересов работодателя, в особенности транснациональных компаний.По словам народного избранника, низкий уровень заработных плат граждан ведёт к высокой доле затрат на питание в структуре расходов. В рейтинге потребительских расходов на продукты питания Euromonitor International наша страна занимает место, где-то между Камеруном и Анголой.НПК предлагает разработать новую национальную политику в сфере труда. Так же Казахстану, по мнению партии, необходим новый политический институт - уполномоченного по трудовым правам.