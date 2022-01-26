В Казахстане создана специальная комиссия по расследованию причин отключения электроэнергии, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Около девяти тысяч абонентов остались без электричества в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе министерства энергетики Казахстана сообщили, что комиссия будет работать под руководством вице-министра энергетики.
- По результатам расследования будут выработаны организационные и технические мероприятия по недопущению подобных технологических нарушений в будущем, а также повышению надёжности функционирования Единой электроэнергетической системы Казахстана, - говорится в сообщении.
Напомним, в полдень 25 января в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях и городах Алматы и Шымкент произошло массовое аварийное отключение электроэнергии. Из-за значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии, произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ «Север-Восток-Юг Казахстана», в результате чего произошло аварийное разделение этого транзита. В результате глубокой посадки частоты (ниже 47 Гц) произошло полное погашение энергосистем Узбекистана и Кыргызстана.