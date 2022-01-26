В Уральске синоптики прогнозируют снег. В дневное время температура воздуха составит -5..-7, ночью похолодает до -10..-12. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается снег. Днём будет -1..-3 градусов, ночью -3..-5 градусов. Ветер северо-восточный до 10 метров в секунду.

В Актобе - снег. Днём ожидается до -5..-7 градусов. Ночью похолодает до -6..-8 градусов. Ветер юго-восточный до 12 метров в секунду.

В Актау будет дождь. Днём столбики термометра покажут +3..+5 градусов, ночью опустятся до 0..-2 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

На северо-западе страны - низовая метель, на востоке страны – усиление ветра. На остальной территории Казахстана под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.