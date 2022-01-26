Посмотреть эту публикацию в Instagram

Скриншот с видео Информация о пожаре в здании на улице Толе би поступила на пульт «102» в 19:23. Ему присвоили повышенный ранг, так как имелась угроза перехода огня на соседнее здание. - По прибытии обнаружено горение открытым пламенем мансардного этажа нефункционирующего двухэтажного здания с переходом на кровлю. На месте создано два участка тушения пожара, развёрнуты автолестницы, введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на пожарные гидранты всего в 50 метрах, - рассказывали о ходе тушения в пресс-службе ДЧС Алматы. В 20:35 пожар локализован, в 21:05 - ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. На месте ЧП работали 50 сотрудников департамента.