Ранее главным полицейским региона был Серик Кудебаев, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Бывший вице-министр внутренних дел возглавил полицию Алматинской области Фото: МВД РК В пресс-службе МВД Казахстана сообщили, что бывший заместитель министра Арыстангани Заппаров возглавил департамент полиции Алматинской области.
- С учётом сложившейся криминогенной обстановки, для укрепления кадрового потенциала, усиления борьбы с преступностью, эффективного обеспечения безопасности граждан, приказом министра внутренних дел, по согласованию с администрацией президента, Заппаров Арыстангани Расилханович назначен начальником департамента полиции Алматинской области, - пояснили в ведомстве.
Ранее этот пост занимал Серик Кудебаев. Он запомнился жителям региона как открытый глава полиции - каждую неделю он выходил в прямой эфир в Instagram и по несколько часов отвечал на вопросы горожан. Напомним, днём 26 января стало известно, что Арыстангани Заппаров был освобождён от должности вице-министра внутренних дел. На его место назначен бывший главный полицейский столицы Ержан Саденов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании..