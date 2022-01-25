- Изначально дело вели по статье «Убийство», а потом переквалифицировали на статью 106 ч.3 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего». Как такое могло произойти? В обвинительном акте я видела заключение экспертизы. Якобы смерть наступила от черепно-мозговой травмы. Хотя сам Амангалиев говорил, что душил её, - рассказала Светлана Лобанова.Судья Асылбек Имангалиев ходатайство потерпевшей удовлетворил в части предоставления копий запрошенных документов и защитника от государства, а в части направления дела на дополнительное расследование – отказал, но с тем, что после допроса эксперта и свидетелей, если у нее останутся вопросы, женщина снова сможет подать ходатайство. Разбирательство началось с допроса подсудимого, который сразу заявил, что признаёт свою вину полностью и что у него не было умысла убивать Анастасию. Темирлан Амангалиев рассказал, что строил дом в посёлке Махамбет, а в Уральске проживал с женой и ребёнком на съёмной квартире в микрорайоне Астана. 13 сентября он пришёл к супермаркету «Анвар», чтобы в кредитомате взять деньги, оплатить адмштраф и вытащить автомобиль со штрафстоянки. Супермаркет был закрыт. Там он познакомился с Анастасией Чёрной, которая тоже пришла взять деньги в кредит.
- Она сказала, что в ТД «Коктем» тоже есть кредитомат. Мы пошли с ней туда. По дороге она рассказывала, как можно получить кредит, и что может мне помочь. Я в этом не разбирался, поэтому в «Коктеме» я отдал ей свое удостоверение личности. Она долго что-то делала, потом сказала, что удалось взять только 28 тысяч тенге. Этого было мало. Она сказала, что можно вытащить побольше, но тогда нужно было перекрыть те, что раньше брал, но нужны были ещё 20 тысяч тенге. Я позвонил другу, попросил деньги, - рассказал Амангалиев.По словам подсудимого, деньги он закинул на счёт по номеру, который назвала погибшая (номер отца Анастасии Чёрной), затем они пошли во двор за торговым домом.
- Анастасия сказала, что должно пройти какое-то время. Там она стала плакать, рассказывать, что у неё проблемы, нужны деньги за квартиру, за садик, о том, что она продала наркотики другу брата и теперь ей угрожают. Я понял, что что-то здесь не так. В это время пришел её брат Леша, они разговаривали. Я махнул на эти деньги и ушел. Дома уже понял, что моё удостоверение у неё осталось. Стал ей звонить, она то не брала телефон, то скидывала, то говорила, что занята. Где-то часа через четыре Анастасия сама мне позвонила, сказала, что у неё отходняк и ей нужен СК (сокращенно от «Скорость» - синтетический наркотик), - рассказал Амангалиев отметив, что понял по разговору, что это наркотик. – Потом я позвонил ей сам, наврал, что у друга есть СК и он сейчас привезет, сказал, чтобы она приехала и привезла мое удостоверение. Дома нашёл детские свечи «Цефекон», раздробил их, завернул в газету. Думал она не поймет и просто отдаст мне взамен документ. Когда Анастасия приехала, мы прошли с ней в подъезд, где я ей отдал эту бумажку. Она развернула и попробовала его на язык, рассвирепела, начала кричать, орать. Я спросил - где мое удостоверение, она ответила «в сумке». Я хотел выхватить у неё сумку, она царапала, кричала, я лишь хотел её откинуть. Я не знаю, как так получилось. У меня не было умысла убивать, я не хотел её убивать. Я хотел её откинуть и получается она ударилась головой о плиту (дело происходило в подъезде на первом этаже под лестницей), и как-то сразу обмякла (…). Она потеряла сознание. Я пытался привести её в чувство, потом испугался и занёс в квартиру. Там обливал водой, бил по щекам, делал массаж сердца. Но она не приходила в себя. Я не верил, что убил ее, - вспоминает Амангалиев. – Я сам по себе не жестокий человек. У меня есть ребенок, растёт дочка два годика. Она как будто чувствовала что-то, не отпускала меня от себя. Я не хотел убивать. Я рос без отца, и мой отец рос без отца. Я хотел прервать этот рок. Я хотел попросить прощения у родных, я клянусь, я не хотел её убивать. Это нелепое обстоятельство, которое лишило вас дочери, а меня отправило сюда. Я не знаю, что мною двигало.Далее со слов подсудимого, он вышел на улицу, покурил и вернулся назад.
- Я надеялся, что она пришла в себя, пусть бы кричала и вызвала полицию, но лишь бы не умерла. Но Анастасия не подавала признаков жизни, - рассказал мужчина.Амангалиев завернул тело в плед, положил в пустой шкаф и вызвал такси по приложению. Далее шкаф вместе с трупом погрузили на багажник на крышу авто и повезли в посёлок Махамбет, где у подсудимого был старый дом и строился новый. На первом допросе после пропажи девушки (номер Амангалиева указала мама погибшей в заявлении о пропаже) подсудимый заявил, что не знает о местонахождении Анастасии. А вызывали его в управление полиции Уральска. Затем он, испугавшись, что кто-то откроет шкаф и найдет труп, вернулся в село, попросил знакомого отвезти старый шкаф на свалку. Но и там побоялся выбросить и вывез подальше в степь в сторону села Факел (в прошлом Горбуново). Но после снова вернулся к шкафу (уже с другим односельчанином) переложил труп в мешок и повез в сторону села Ветелки на пустырь, где облил бензином и сжёг. Всем невольным свидетелям говорил, что «скидывает» мясо сайгака. Уже после задержания Амангалиев написал чистосердечное признание.
- Я не мог ни спать, ни есть. Я понял, что не смогу с этим жить, - заключил он.Между тем мама погибшей в версию Амангалиева не верит. "Если это так, то почему он не мог позвонить нам и обрисовать ситуацию, сказать, что ваша дочь забрала деньги и документы? Мы бы ему все вернули, говорит женщина. Светлана Лобанова рассказала, что Анастасия жила на съёмной квартире в районе затона имени Чапаево, девушка нигде не работала.
- Я видела её девятого сентября. Она должна была собрать свои вещи и вернуться домой. Её дочь ( у погибшей осталась двухлетняя дочь) была у меня. Мы созванивались по несколько раз в день. В последний раз она звонила около 11:00, а в Whatsapp написала около четырёх (13 сентября), что выехала по делам, - рассказала Светлана Лобанова.По словам женщины, после этого у девушки были отключены все три телефона. На следующий день она отправилась на её съемную квартиру, где находился знакомый дочери. Он сказал, что Анастасия не возвращалась. Светлана Лобанова обзвонила больницы и морги, затем ездила со знакомой по городу в поисках дочери. Позже обратилась в СМИ, а полиция позвонила ей после её публикаций о поиске.
- Я подала заявление, мы ездили с полицейскими к ней домой. 15 сентября полицейские снова мне позвонили, попросили снова вместе с ними проехать к ней домой, чтобы изъять какие-то вещи. Уже тогда моя подруга, которая была со мной, поняла по разговорам полицейских (они разговаривали на казахском), что мою дочь нашли и в доме они искали следы крови, не поймут, где ее убили. Подруга мне побоялась рассказать, видя мое состояние. Мне сообщили 16 сентября. Я ездила на место, я нашла её волосы, клочья волос, отправила их парикмахеру, которая подтвердила, что это её волосы, - рассказала Светлана Лобанова.К слову, потерпевшая сторона заявила гражданский иск о возмещении материального и морального вреда в размере 30 и 15 миллионов соответственно. Женщина пояснила, что она хочет, чтобы подсудимый выплачивал содержание дочери погибшей до её совершеннолетия. Также ответила женщина и на вопросы о пристрастии Анастасии к наркотикам.
- Да, употребляла. Начала где-то через год после рождения дочери, получается где-то год употребляла, - ответила Светлана Лобанова.Допрошен был и старший эксперт Института судебной экспертизы ЗКО, который заявил, что труп сильно обгорел, и основную информацию дало исследование не снаружи, а изнутри. При исследовании головы эксперт выявил обширную гематому, которая указывала на закрытую черепно-мозговую травму. На уточняющие вопросы свидетель ответил, что травма могла быть получена при ударе тупым предметом или от падения. Долго выясняли, могла ли погибшая получить такую травму при той ситуации, о которой рассказывал подсудимый. Выяснилось, что на первом допросе подсудимый описывал одно положение, а позже сообщил, что девушка поворачивалась и эксперт заявил, что если голова девушки в момент удара была повернута, то только в этом случае она могла получить эту травму именно в этой локации.
- Человек при таких травмах может прожить от нескольких секунд до нескольких дней. Все индивидуально, - ответил он.Также допросили свидетелей – знакомых и односельчан Амангалиева, которые подвозили его к месту, где он оставил шкаф с телом Анастасии. Сегодня, 25 января, в 15:00 процесс продолжится допросом свидетелей. Анастасия Черная пропала 13 сентября. Девушка вышла из дома и больше на связь не выходила. А 15 сентября в 13:45 в лесном массиве недалеко от поселка Ветелки был обнаружен её труп. Под подозрение в убийстве попал 27-летний уралец, который вскоре был задержан полицейскими. Отец задержанного тогда заявил, что лучше бы умер, чем услышать такое.
Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА