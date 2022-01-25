В момент аварии было обесточено более 92 тысяч потребителей, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В ЗКО повысится тариф на электроэнергию Иллюстративное фото из архива "МГ" АО «Алатау Жарык компаниясы» сообщило, что в полном объёме восстановило электроснабжение потребителей Алматы.
- Всего по всем административным районам мегаполиса в момент аварии было обесточено более 92 тысяч потребителей, из которых почти 88,5 тысяч – жилые дома и квартиры, - сообщили в компании.
Напомним, в полдень 25 января произошло массовое отключение электроэнергии в южных регионах Казахстана. Часть Алматы и области остались без света. По сообщению Минэнерго, из-за значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии, произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ «Север-Восток-Юг Казахстана», в результате чего произошло аварийное разделение этого транзита. В результате глубокой посадки частоты (ниже 47 Гц) произошло полное погашение энергосистем Узбекистана и Кыргызстана.