Все нарушители - жители Костанайской области, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Пьяный мужчина пытался доехать из Актобе в Алматы на крыше поезда Иллюстративное изображение с сайта Pixabay В пресс-службе департамента полиции на транспорте сообщили, что с поезда на станции Кандыагаш в Актюбинской области сняли сразу восемь пассажиров. Мужчины в возрасте от 30 до 50 лет находились в состоянии алкогольного опьянения.
- Вели себя неадекватно, испортили постельный комплект поезда, оскорбили общественную нравственность и человеческое достоинство, мешали спокойствию пассажиров, - говорится в сообщении.
Всем выписали штраф за распитие алкогольных напитков в общественных местах. Один из участников попойки заплатит в казну и за совершение мелкого хулиганства (порча постельного белья).