- Вели себя неадекватно, испортили постельный комплект поезда, оскорбили общественную нравственность и человеческое достоинство, мешали спокойствию пассажиров, - говорится в сообщении.

Иллюстративное изображение с сайта Pixabay В пресс-службе департамента полиции на транспорте сообщили, что с поезда на станции Кандыагаш в Актюбинской области сняли сразу восемь пассажиров. Мужчины в возрасте от 30 до 50 лет находились в состоянии алкогольного опьянения.Всем выписали штраф за распитие алкогольных напитков в общественных местах. Один из участников попойки заплатит в казну и за совершение мелкого хулиганства (порча постельного белья).