Ревакцинация «Спутником Лайт»: санврач Казахстана подписал новое постановление
Опубликовано новое постановление главного санврача Казахстана, в котором отражено применение вакцины «Спутник Лайт», передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото с сайта Pixabay
В документе прописаны противопоказания к вакцинации:
гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты;
тяжёлые аллергические реакции в анамнезе (отёк Квинке или анафилактический шок);
беременность и период лактации;
возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности).
Препарат необходимо применять с осторожностью при:
хронических заболеваниях печени и почек;
эндокринных заболеваниях (выраженных нарушениях функции щитовидной железы и сахарном диабете в стадии декомпенсации);
тяжёлых заболеваниях системы кроветворения;
эпилепсии и других заболеваниях ЦНС, остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах, перикардитах;
аутоиммунных заболеваниях;
злокачественных новообразованиях.
- У пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию, и пациентов с иммунодефицитом может не развиться достаточный иммунный ответ. Поэтому приём препаратов, угнетающих функцию иммунной системы, противопоказан в течение, как минимум, одного месяца до и после вакцинации из-за риска снижения иммуногенности. Принять решение о возможности отмены иммуносупрессивной терапии может только лечащий врач, - говорится в постановлении.
Нежелательные явления, характерные для применения вакцины, выявленные в рамках клинических исследований, бывают преимущественно лёгкой или средней степени выраженности, могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в течение трёх последующих дней.
Часто и очень часто могут развиться кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) и местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность) реакции.
Часто отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, очень редко – увеличение регионарных лимфоузлов.
В середине декабря экс-министр здравоохранения Алексей Цой пояснил, что использовать «Спутник V» для ревакцинации нельзя, так как вакцина имеет два разных компонента. Поэтому в качестве бустерной дозы будут использовать препарат «Спутник Лайт»(по составу как первая доза «Спутник V»). В середине января сообщалось, что в страну доставили 150 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт».
